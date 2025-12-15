কেরানীগঞ্জে চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে চোর সন্দেহে পিটুনিতে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে কেরানীগঞ্জের পুরাতন ভাড়ালিয়া সড়ক এলাকা থেকে ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ ভোরের দিকে ওই যুবক শাক্তা ইউনিয়নের পুরাতন ভাড়ালিয়া এলাকায় সন্দেজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা চোর সন্দেহে তাঁকে আটকে রেখে পিটুনি দেন। একপর্যায়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯–এ খবর পেয়ে আজ দুপুরে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এটি চুরির ঘটনা নাকি অন্য কোনো কারণে ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।