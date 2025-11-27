নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদুজ্জামানের পক্ষে মহানগর বিএনপির উদ্যোগে সমাবেশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের বরফকল এলাকায়
নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদুজ্জামানের পক্ষে মহানগর বিএনপির উদ্যোগে সমাবেশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের বরফকল এলাকায়
মাসুদুজ্জামানের পক্ষে ঐক্যের বার্তা বিএনপি নেতাদের

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জ-৫ (শহর-বন্দর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ক্রীড়া সংগঠক ও ব্যবসায়ী মাসুদুজ্জামানকে ঘিরে নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির উদ্যোগে নির্বাচনী জনসভা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের খানপুর বরফকল মাঠে মহানগর বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সদস্যসচিব আবু আল ইউসুফ। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ঢাকা বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

সভায় বক্তব্যে মাসুদুজ্জামান নেতা–কর্মী ও এলাকাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে। আমরা শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই। মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধানের শীষে ভোট চাইছি। আপনারা দোয়া করলে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে—এই বিজয় তারেক রহমানকে উৎসর্গ করতে চাই।’ তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন এবং তাঁকে প্রার্থী করার জন্য ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নজরুল ইসলাম বলেন, ‘দল নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে মাসুদুজ্জামানকে মনোনীত করেছে। আমার নেতা তারেক রহমান ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্তই আমাদের কাছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। একাধিক যোগ্য নেতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দল যাঁকে মনোনয়ন দেয়, তাঁর পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করলে ধানের শীষকে এখানে বিজয়ী করা সম্ভব। সবাইকে দলের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

সভায় আরও বক্তব্য দেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাকির হোসেন, সরকার হুমায়ুন কবির, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুকুল ইসলাম, যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম, সাবেক কাউন্সিলর মাকছুদুল আলম, ফাতেহ মো. রেজা রিপনসহ অঙ্গসংগঠনের নেতারা।

বক্তারা বলেন, ধানের শীষ শুধু একটি প্রতীক নয়,এটি দেশের গণতন্ত্র ও জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ আসনে মাসুদুজ্জামানকে মনোনীত করেছেন। দলীয় সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান তাঁরা।

সভায় মহানগর, থানা, ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা–কর্মীসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের হাজারো নেতা–সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

