অষ্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী চৌদ্দমাদল মেলা এবার হচ্ছে না

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের হাওরাঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী চৌদ্দমাদল মেলা এ বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসন মেলার অনুমতি দেয়নি। তবে সেখানে সনাতন ধর্মীয় রীতি হিসেবে বরাবরের মতো কীর্তন আয়োজন করা হবে।
অনুমতি পেলে আগামীকাল রোববার থেকে ৯৬তম বারের মতো এই মেলা শুরুর কথা ছিল। রীতি অনুযায়ী মেলাটি বসে মাঘ মাসের ৪ তারিখ। চলে চার দিন। হয় কীর্তন ও চৌদ্দমাদল পূজা। এখানে ‘নাথমন্দির’ নামের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে কীর্তন হয়। মেলার সূচনা হয় ১৪টি খোল ও বাদ্যযন্ত্র এবং ১৪ জোড়া করতাল একসঙ্গে বাজিয়ে।
অষ্টগ্রামের বাঙ্গালপাড়া গ্রামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক সেলিম চৌধুরী বলেন, ‘চৌদ্দমাদল আমাদের প্রায় শতবর্ষের ঐতিহ্য। হাওর সংস্কৃতি ও বিনোদনের অংশ। এই ঐতিহ্যের ভাগীদার কেবল হিন্দুধর্মের লোকজন নয়, অন্যরাও।’
চৌদ্দমাদল মেলা আয়োজনের অনুমতি না দেওয়ার বিষয়ে অষ্টগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সিলভিয়া¯স্নিগ্ধা বলেন, সামনে নির্বাচন। সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে মেলার অনুমতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ধর্মীয় রীতি পালনের অংশ হিসেবে কীর্তন আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।