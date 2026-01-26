জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের নতুন কমিটি, সভাপতির ছাত্রত্ব নেই

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখার ২০২৬ সেশনের নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক শিক্ষার্থী মোস্তাফিজুর রহমান। সেক্রেটারি হয়েছেন ইংরেজি বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও জাকসুর সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম।
মোস্তাফিজুর রহমান দর্শন বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। বর্তমানে তাঁর নিয়মিত ছাত্রত্ব নেই। এর আগে শিবিরের জাবি শাখার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
আজ সোমবার বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। তবে কবে নাগাদ পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।
শিবিরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জাবি শাখার সদস্যদের নিয়ে আয়োজিত এক সদস্য সমাবেশে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। কেন্দ্রীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পাদক হাফেজ আবু মুসার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওই সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম। ভোট গ্রহণ শেষে সর্বাধিক ভোট পেয়ে মোস্তাফিজুর রহমানকে সভাপতি ঘোষণা করা হয় এবং তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় সভাপতি।
পরে সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান শাখা সেক্রেটারি হিসেবে মাজহারুল ইসলামকে মনোনীত করেন। দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে সমাবেশের কার্যক্রম শেষ হয়।
ছাত্রত্ব না থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে মোস্তাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি বর্তমানে কোথাও ভর্তি নেই। আমার পরিকল্পনা ছিল এমফিল করার। কিন্তু সাংগঠনিক ব্যস্ততার কারণে মাস্টার্সের গ্রেডশিট বা সার্টিফিকেট উত্তোলন করতে পারিনি। এ কারণে এ বছরের এমফিল সেশনে ভর্তি হতে পারিনি। আগামী সেশনে এমফিলে ভর্তি হব।’
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ ওসমান বিন হাদী হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে গত ডিসেম্বরে আয়োজিত এক প্রতিবাদী সমাবেশে বিতর্কিত বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ ওঠে মোস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ আছে, ওই সমাবেশে তিনি বাম, শাহবাগি, ছায়ানট ও উদীচীকে তছনছ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য ওই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেন, বক্তব্যে ব্যবহৃত ‘তছনছ’ শব্দটির মাধ্যমে ভাঙচুরকে বোঝানো হয়নি।
সার্বিক বিষয়ে ছাত্রশিবিরের সদ্য সাবেক কমিটির সভাপতি মুহিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, আজ নতুন কমিটির বিষয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। তবে এর আগেই সদস্য সমাবেশে এই কমিটির নির্বাচন করা হয়। খুব দ্রুত পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে।