কেরানীগঞ্জে ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে দুই ভাই নিহত

ঢাকার কেরানীগঞ্জে ট্রাক ও অটোরিকশার সংঘর্ষে নাদিম (১৫) ও রাজন (১৪) নামের আপন দুই ভাই নিহত এবং দুজন আহত হয়েছে। নিহত দুজন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার পারগেন্ডারিয়া এলাকার ইদু মিয়ার ছেলে।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের সার্ভিস লেনে তেঘরিয়া যাত্রীছাউনি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে চার বন্ধু মিলে অটোরিকশা নিয়ে চা পানের জন্য হাসনাবাদ যাওয়ার পথে তেঘরিয়া এলাকায় বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে সেটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই নাদিম ও রাজন নিহত হয় এবং অপর দুজন গুরুতর আহত হয়। আশপাশের লোকজন আহত দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ দুজনের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে পাঠান।
হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি জব্দ করা হলেও চালক ও সহকারী পলাতক। ময়নাতদন্ত শেষে দুজনের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।