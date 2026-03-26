আলীকদমে সংরক্ষিত বন থেকে হরিণ শিকার, মাংস বিক্রি করতে গিয়ে ধরা

বান্দরবানের আলীকদমে হরিণের মাংস বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পাশাপাশি তাঁকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে আলীকদম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মনজুর আলম এ রায় দেন।
সাজাপ্রাপ্ত যুবকের নাম নুরুল হাকিম (৩০)। তিনি উপজেলা সদরের নয়াপাড়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্র জানায়, নুরুল হাকিম কুরুকপাতা ইউনিয়নের মাতামুহুরী সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চল থেকে হরিণ শিকার করেছিলেন। সেখান থেকে ১০ কেজি হরিণের মাংস আলীকদম উপজেলা সদরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে সেনা জোনের চেকপোস্টে তিনি ধরা পড়েন। পরে এ মাংসসহ তাঁকে বন বিভাগ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করে সেনাবাহিনী।
১ লাখ ২ হাজার একরের মাতামুহুরী সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চল আলীকদম উপজেলার মিয়ানমারের সীমান্তঘেঁষা এলাকায় অবস্থিত। এটি বন বিভাগের অধিভুক্ত সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম। নানান কারণে ধীরে ধীরে এ বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে।
বন বিভাগের মাতামুহুরী রেঞ্জ কর্মকর্তা আবদুল মালেক বলেন, বনাঞ্চল এখনো আছে বলেই হরিণ, কচ্ছপ, ভালুক, চম্বর হরিণসহ নানা প্রজাতির বন্য প্রাণী রয়েছে। এসব বন্য প্রাণী রক্ষায় আরও নজরদারি বাড়াতে হবে।
আলীকদম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মনজুর আলম বলেন, বন্য প্রাণী শিকার গুরুতর অপরাধ। হরিণ শিকার, মাংস বহনের অভিযোগ নুরুল হাকিম স্বীকার করেছেন। তাই তাঁকে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনের ১১ ধারায় সাজা দেওয়া হয়েছে।