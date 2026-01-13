নির্বাচন বন্ধে ইসির বিজ্ঞপ্তির পর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতভর বিক্ষোভ

জাতীয় নির্বাচনের আগে ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজন না করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রজ্ঞাপনের প্রতিবাদে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতভর বিক্ষোভ করেছেন কয়েক শ শিক্ষার্থী।
গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টায় ক্যাম্পাসে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ আজ মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে প্রশাসনের আশ্বাসে শেষ হয়। এতে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে নির্বাচনে প্রার্থীদের অনেকে অংশ নেন।
বিক্ষোভকারীরা সিদ্ধান্ত জানাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আজ মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আজ ঢাকায় ইসি কার্যালয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করবেন বলে জানা গেছে।
এদিকে আজ বেলা তিনটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা হবে। তবে গতকাল রাতে বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল, শাকসু নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে না হলে আজকের ভর্তিপরীক্ষা স্থগিত থাকবে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশ্বাসে আন্দোলনকারীরা সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘এ’ ইউনিটের (বিজ্ঞান) ভর্তি পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আবদুল কাদির।
গতকাল রাতে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠান বা আয়োজন না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পেশাজীবী সংগঠনসহ দেশব্যাপী সব সংগঠনের নির্বাচন ১২ ফেব্রুয়ারির পর আয়োজনের কথা বলা হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে। এতে ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেনের সই আছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, ইসির বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে জানাজানি হলে গতকাল দিবাগত রাত ১০টার দিকে আন্দোলন শুরু করেন তাঁরা।
আন্দোলনকারীরা দাবি করেন, নির্ধারিত সময় ২০ জানুয়ারিতেই শাকসু নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। রাত একটায় শাকসুর নির্বাচন কমিশনাররা এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে নির্বাচন কমিশনারদের আশ্বাস বিক্ষোভকারীরা মেনে নেননি। পরে রাত তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য সাজেদুল করিম বিক্ষোভকারীদের নিয়ে প্রশাসনিক ভবনে আলোচনায় বসেন। এরপর ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।
সহ–উপাচার্য সাজেদুল করিম বলেন, আশ্বাস পেয়ে বিক্ষোভকারীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।
আন্দোলনকারীদের পক্ষে শাকসু প্রার্থী দেলোয়ার হাসান বলেন, ‘প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে, তাঁরা বিজ্ঞপ্তির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কথা বলবেন। বিকেলে এ বিষয়ে ওনারা সিদ্ধান্ত জানাবেন। সেই পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত থাকবে। তবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা যথাসময়ে হতে কোনো বাধা নেই।’