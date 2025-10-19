জাকসুর জিএসকে নোয়াখালীতে সংবর্ধনা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে জয়ী হওয়া মাজহারুল ইসলামকে নোয়াখালীতে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার বেলা ১১টায় মাজহারুলের আগের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নোয়াখালী জিলা স্কুলের উদ্যোগে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘অনেকেই বিভিন্ন অনৈতিক কাজের জন্য উৎসাহিত করবেন। তাঁদের মুখের ওপর “না” বলতে হবে। শিক্ষকদের সম্মান করতে হবে। স্বপ্ন দেখতে হবে আকাশসমান। শুধু সেই স্বপ্ন দেখে বসে থাকলে হবে না, স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য অনবরত ছুটে চলতে হবে।’
জাকসুর জিএস বলেন, ‘ছাত্র অবস্থায় অনেকেই না বুঝে বিভিন্ন গ্যাং কালচারে জড়িয়ে পড়ে। এতে করে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। কোনোভাবেই কোনো গ্যাং কালচারে জড়ানো যাবে না। খেলাধুলা ও সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে।’
অনুষ্ঠানে জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মীর হোসেন বলেন, ‘আমরা চাই, আমাদের মাজহারুলের মতো আগামী দিনেও যাতে নোয়াখালী জিলা স্কুলের শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের নেতৃত্ব দেয়।’
বিদ্যালয়টির সাবেক শিক্ষার্থী ফয়সাল আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জিলা স্কুলের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক শাহ আলম, সাবেক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসক রায়হানুল আরেফিন, সাবেক শিক্ষার্থী ও ডেইলি স্টারের জেলা প্রতিনিধি আনোয়ারুল হায়দার, জিএস মাজহারুলের ছোট ভাই হাসনাতুল ইসলাম ফাইয়াজ প্রমুখ।