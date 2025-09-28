রক্তাক্ত অবস্থায় মহাসড়কের পাশে পড়ে ছিলেন এক ব্যক্তি, হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত্যু

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মহাসড়কের পাশ থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার ভোরে উপজেলা বার আউলিয়া এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন তিনি।
নিহত ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪৫ বছর। তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ। লাশটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, মাথা থেঁতলানো এবং শরীর রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তির অচেতন দেহ মহাসড়কের পাশে পড়ে ছিল। ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে দেখতে পেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শিমুল দত্ত প্রথম আলোকে বলেন, সকাল ছয়টার দিকে গুরুতর আহত ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়। এর পরপরই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মাথা থেঁতলানো ছিল।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক মহি উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘শরীরের আঘাত দেখে মনে হচ্ছে গাড়িচাপায় ওই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।’