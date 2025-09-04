সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটের আমতলা চত্বরে
সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটের আমতলা চত্বরে
দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবিরের বট আইডি বেশি: ছাত্রদল নেতা আমান

প্রতিনিধিরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে যত জনসংখ্যা আছে, তার চেয়ে শিবিরের ‘বট’ (ভুয়া ফেসবুক আইডি) আইডির সংখ্যা বেশি বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটের আমতলা চত্বরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

আমানুল্লাহ আমান বলেন, ‘কোনো সংশ্লিষ্ট এলাকায় শিবিরের ১০ জন লোক থাকলেও সেই এলাকার শিবিরের সভাপতি যদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো পোস্ট দেয়, সেখানে ১০ হাজার লোক কমেন্ট করে।’

ছাত্রদলের এই নেতা বলেন, ‘তাই আমি তাঁদের আহ্বান করছি, আপনাদের যতগুলো লোক আছে, তাদের প্রদর্শন করুন। অন্তরালে থেকে অন্তর্নিহিত বয়ান আর দিয়েন না। এই রাজনীতি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা আর গ্রহণ করছেন না। সেটি ডাকসু, রাকসু, জাকসুর নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে।’

ছাত্রীদের ছয়টি হলে ছাত্রদলের কমিটি না দেওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আমানুল্লাহ আমান বলেন, ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে একটি বিশেষ সংগঠন দুই-তিনটা লেয়ারে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি অন্য ক্যাম্পাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানকার হল প্রাধ্যক্ষরা ছাত্রীদের ডেকে নিয়ে ইসলামী ছাত্রী সংস্থা করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। যারা ছাত্রদলে আসতে চায় না, তারা নির্দিষ্ট একটি দলের ভয়ে আসছে না। এখানে বামদের ভেতরেও শিবির ঢুকে পড়েছে। সে অন্য সংগঠনে পদ নিবে, কিন্তু আসলে সে শিবিরের নেতা।’

