নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও এক জেলের মৃত্যু

প্রতিনিধিলক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন আরও এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম ফারুক হাওলাদার (৪০)। তিনি শরীয়তপুরের বাসিন্দা। আজ মঙ্গলবার ভোরে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তাঁর মৃত্যু হয়।

এর আগে একই বিস্ফোরণের ঘটনায় গত শনিবার রাতে আমজাদ হোসেন নামে চিকিৎসাধীন এক জেলের মৃত্যু হয়। দগ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁরা হলেন—আবুল খায়ের (৩২) ও আবদুল গনি (৫০)। আবুল খায়েরের শরীরের ৩৫ শতাংশ এবং গনির ৪০ শতাংশ পুড়ে গেছে।

গত বৃহস্পতিবার সকালে লক্ষ্মীপুরের রামগতির মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের পাশে নদীতে নৌকায় রান্নার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এতে নৌকায় থাকা পাঁচ জেলে দগ্ধ হন। প্রথমে তাঁদের রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে চারজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুরের রামগতির বড়খেরী নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘ফারুক হাওলাদারের মৃত্যুর বিষয়টি ঢাকার শাহবাগ থানা-পুলিশের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছি। তাঁর স্বজনরাও জানিয়েছেন।’

