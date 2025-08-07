ফারুক চৌধুরী
ফারুক চৌধুরী
জেলা

চট্টগ্রামে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ফারুকের বিরুদ্ধে কোটি টাকার দুর্নীতির মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফারুক চৌধুরীর বিরুদ্ধে পাঁচ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চট্টগ্রামের উপসহকারী পরিচালক নিজাম উদ্দিন বাদী হয়ে নিজ কার্যালয়ে এ মামলা করেন।

দুদক চট্টগ্রামের উপসহকারী পরিচালক নিজাম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ফারুক চৌধুরীর বিরুদ্ধে ৫ কোটি ১৮ লাখ ৪০ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদের তথ্য পেয়েছে দুদক। এই টাকার বিপরীতে তাঁর কোনো দায়দেনা কিংবা ঋণ পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধানে দুদক ফারুকের অবৈধ সম্পদের তথ্য পাওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তদন্তে তাঁর আরও অবৈধ সম্পদ আছে কি না, তা বেরিয়ে আসবে।

দুদক সূত্র জানায়, ২০১৩ সালে দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদকের পদ পান ফারুক। ২০১৪ সালের ১২ অক্টোবর কর্ণফুলী উপজেলা আওয়ামী লীগের যে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেটি ভেঙে ২০১৮ সালের ২৩ অক্টোবর ফারুক চৌধুরীকে সভাপতি করে ৭১ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ। এরপর তাঁকে কর্ণফুলী উপজেলা কমিউনিটি পুলিশের সভাপতি করা হয়। ২০১৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর নৌকা প্রতীকে নবসৃষ্ট কর্ণফুলী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বনে যান তিনি। এরপর দ্বিতীয় দফায় ২০২২ সালের ২ নভেম্বর আবার উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ফারুক সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে আত্মগোপনে রয়েছেন ফারুক। দুদকের মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার কাছে এত টাকার কোনো সম্পদ নেই। বিষয়টি আমি আইনগতভাবে মোকাবিলা করব।’

