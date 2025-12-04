কুষ্টিয়ায় গুলি করে কৃষক হত্যা, গুলিবিদ্ধ আরও ২

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় এক কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় আরও দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের পচাভিটা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রফিক ইসলামের (৫৫) বাড়ি পচাভিটা গ্রামে। আহত ব্যক্তিরা হলেন একই গ্রামের রবজেল ফরাজি (৫২) ও ইউসুফ হোসেন (৫৫)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে একটি চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন রফিক। এ সময় দুটি মোটরসাইকেলে করে চার–পাঁচ ব্যক্তি সেখানে আসে। তাদের একজন পিস্তল বের করে রফিককে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি নিহত হন।
প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, পালিয়ে যাওয়ার সময় চায়ের দোকানে থাকা কয়েকজন দুর্বৃত্তদের ধাওয়া দেন। এ সময় দুর্বৃত্তরা তাঁদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এতে আরও দুজন গুলিবিদ্ধ হন। তাঁদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ঘটনাস্থল থেকে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ফয়সাল মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, কৃষক রফিকের বুকে গুলির চিহ্ন দেখা গেছে। এক গুলিতেই তিনি মারা গেছেন। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে টাকা লেনদেনের কিছু থাকতে পারে বলে জানা গেছে।
পুলিশ জানায়, ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।