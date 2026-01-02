দ্বৈত নাগরিকত্বে জামায়াত প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত

কুড়িগ্রাম–৩ (উলিপুর) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাহবুবুল আলমের (সালেহী) মনোনয়ন স্থগিত করা হয়েছে। দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকার কারণে নির্বাচন আইন অনুযায়ী তাঁর প্রার্থিতা আপাতত স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আজ শুক্রবার সকালে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র ও হলফনামা যাচাই–বাছাই শেষে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, যাচাই–বাছাইয়ের সময় মাহবুবুল আলমের দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়টি উঠে আসে। তিনি যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্ব ত্যাগের জন্য আবেদন করলেও এ–সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কোনো প্রমাণপত্র দাখিল করেননি। সংবিধান ও নির্বাচন আইন অনুযায়ী দ্বৈত নাগরিকত্ব বহাল রেখে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ না থাকায় তাঁর মনোনয়ন স্থগিত করা হয়।
জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাহবুবুল আলমকে বিকেলের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার সময় দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকক্ষের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক।
অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী আবদুল খালেক সরকারের জমা দেওয়া যাচাইয়ের কাগজে ভোটারদের স্বাক্ষরের ১০ জনের মধ্যে তিনজনের স্বাক্ষর জাল প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকক্ষের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া আবদুল খালেকের মনোনয়নপত্রে ভোটারদের স্বাক্ষর জাল প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। যাচাইয়ে ১০ ভোটারের মধ্যে তিনজনের স্বাক্ষর জাল পাওয়া গেছে।
এর আগে গত সোমবার কুড়িগ্রাম–৩ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তাসভীর উল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহী, জাতীয় পার্টির আবদুস সোবাহান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আক্কাছ আলী সরকার, খেলাফত মজলিসের মামুনুর রশিদ, গণ অধিকার পরিষদের নুরে এরশাদ সিদ্দিকী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল খালেক সরকার।