জেলা

বাঁশখালীতে বিএনপি ও জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

প্রতিনিধিআনোয়ারা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার চাম্বল বাজারে মঙ্গলবার রাতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, চার দিন ধরে চাম্বল ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের চেয়ারম্যানের বাড়ির পাশে স্লুইসগেটের পানি ছেড়ে দেওয়া নিয়ে বিএনপির সমর্থক আহমদ নূরের এবং জামায়াতের কপিল উদ্দিনের পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতেও বিএনপির লোকজন চাম্বল বাজারে বিক্ষোভ করার সময় জামায়াতের সমর্থকেরাও সেখানে উপস্থিত হন। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বিএনপির পক্ষের মিজান নামের এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘স্লুইসগেটের পানি প্রবেশ নিয়ে কয়েক দিন ধরে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল। মঙ্গলবার রাতেও বিএনপি ও জামায়াতের পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে আমরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।’

আরও পড়ুন