ময়মনসিংহে তারেক রহমানের সমাবেশে যোগ দিতে সোমবার রাতেই নেত্রকোনার মদন থেকে সমাবেশস্থলে আসে একদল সমর্থক
কাল ময়মনসিংহে যাবেন তারেক রহমান, রাতেই মুখর সমাবেশস্থল

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে আগামীকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সমাবেশ। এদিন বেলা আড়াইটায় ময়মনসিংহ নগরের সার্কিট হাউস ময়দানের জনসভায় তারেক রহমানের ভাষণ দেওয়ার কথা। তবে সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে সমাবেশস্থলে দলীয় নেতা–কর্মীরা আসতে শুরু করেছেন।

পেশায় অটোরিকশাচালক আবদুল কাদির (৪৭) রাত আটটার দিকে সমাবেশস্থলে এসে পৌঁছান। তাঁর বাড়ি ত্রিশাল উপজেলার কানিহারী ইউনিয়নের কুষ্টিয়া গ্রামে। রাত ৯টার দিকে সমাবেশ মঞ্চের সামনে কথা হয় তাঁর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘খাওন খোরাক সব লইয়া আইছি, রাইতে মাডই ঘুমায়বাম। তারেক সাইবরে সরাসরি দেখবার লাগি আইছি। সহালে আইলে তো মাডে জাগা পাইতাম না, হের লাগি রাইতে আয়া পড়ছি।’

সরেজমিনে দেখা যায়, রাত ৯টার দিকে মঞ্চ প্রস্তুতির কাজ ও মাঠ প্রস্তুতির কাজ চলছিল। সমাবেশস্থল ও আশপাশে ১০০টি মাইক লাগানোর প্রস্তুতি চলছিল। দলীয় স্থানীয় শীর্ষ নেতা–কর্মীরা সমাবেশস্থল পরিদর্শন করেন রাত সোয়া ৯টার দিকে। সমাবেশস্থলে রাত ৯টার দিকে কয়েক শ নেতা–কর্মীকে অবস্থান করতে দেখা যায়। তাঁরা স্লোগান দিচ্ছিলেন, ‘খুশি খুশি লাগছে, তারেক রহমান আসছে’।

এ সময় সমাবেশের কার্যক্রম তদারক করতে থাকা মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এ কে এম মাহবুবুল আলম বলেন, মঞ্চের দুই পাশে চার হাজার চেয়ার দেওয়া হচ্ছে। নারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, পেশাজীবী ও দলীয় জ্যেষ্ঠ নেতা–কর্মীরা সেখানে আসন পাবেন।
জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার তারুন্দিয়া ইউনিয়নের বাখিরপাড়া গ্রামের শাহারুল ইসলাম ছাত্রদল কর্মী। সন্ধ্যা সাতটায় সমাবেশস্থলে এসে হাজির হন তিনি। বলেন, ‘যে নেতার আদর্শ ধারণ করে বড় হচ্ছি, সে নেতাকে কাছ থেকে দেখতে আগেভাগে চলে এসেছি। আরও অনেক নেতা–কর্মী দেখে আনন্দ অনুভব হচ্ছে।’

জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার আন্ধারিয়াপাড়া গ্রামের সামাদ হোসেন। পেশায় মনিহারি দোকানি। যুবদলের এই কর্মী সন্ধ্যা ছয়টার দিকে সার্কিট হাউস ময়দানে চলে আসেন। তিনি বলেন, ‘তারেক রহমান আসছে, এতে মনে আনন্দ হচ্ছে। সে কারণে আগের রাতে চলে এসেছি। সকালে এলে তো মানুষের জন্য সামনে জায়গা পাব না, সে কারণে রাতে এসেছি। নেতাকে কাছ থেকে দেখার খুব ইচ্ছা।’

ত্রিশালের কাঁঠালের আয়নাখেত গ্রামের ছাত্রদল কর্মী ইমরান হোসেন সন্ধ্যা সাতটার দিকে আসেন সমাবেশস্থলে। তিনি বলেন, ‘ময়মনসিংহে প্রিয় নেতা আসছেন, এ কারণে আনন্দ অনুভূত হচ্ছে। তাই প্রস্তুতি দেখতে এসেছি, সকাল সকাল মঞ্চের কাছাকাছি থেকে তারেক রহমানকে যেন দেখতে পারি সে জন্য চলে এসেছি।’

তারেক রহমানের সমাবেশ উপলক্ষে ময়মনসিংহ নগরের সার্কিট হাউস ময়দানে চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ। সোমবার রাতে

দলীয় নেতা–কর্মীরা জানান, ময়মনসিংহে তারেক রহমানের প্রথম জনসভা উপলক্ষে বিভাগজুড়ে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। সোমবার দিনভর ও সন্ধ্যার পর বিভিন্ন এলাকায় তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দমিছিল হয়েছে। তারেক রহমানের জনসভাকে জনসমুদ্রে সব প্রস্তুতি নিয়েছেন দলীয় নেতা–কর্মীরা। মঙ্গলবার বেলা আড়াইটায় নগরের সার্কিট হাউস ময়দানের জনসভায় তারেক রহমানের ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে। সভায় বিভাগের ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা ও জামালপুরের ২৪টি সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা রয়েছে।

সমাবেশ উপলক্ষে সোমবার দুপুরে ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন বিভাগীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফুল আলম জানান, সর্বশেষ ২০০৪ সালে তারেক রহমান ময়মনসিংহে ইউনিয়ন প্রতিনিধিসভা করেছিলেন। প্রায় ২২ বছর পর নেতার এই আগমনে এলাকার মানুষ উচ্ছ্বসিত। আশা করা হচ্ছে, তারেক রহমানের এই সমাবেশ জনসমুদ্রে রূপ নেবে। সার্কিট হাউস মাঠসহ সারা শহরেই লোকসমাগম থাকবে।

