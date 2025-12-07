সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত এমরান চৌধুরী
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত এমরান চৌধুরী
জেলা

সড়ক দুর্ঘটনায় হাটহাজারী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নিহত

প্রতিনিধিরাউজান, চট্টগ্রাম

সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত দেড়টার দিকে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কে মির্জাপুর ইউনিয়নের চারিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার নাম এমরান হোসেন চৌধুরী (৪২)। তিনি উপজেলার চারিয়া গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় একটি চান্দের গাড়ি জব্দ করেছে পুলিশ। তবে এর চালক এখনো পলাতক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, নিহত এমরান চৌধুরী উপজেলা সদর থেকে দলীয় সভা শেষ করে গতকাল রাত দেড়টার দিকে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। এ সময় চারিয়া বাজারে পেছন থেকে একটি চান্দের গাড়ি তাঁর মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ফটিকছড়ির নাজিরহাট হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহেদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিক সুরতহাল শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরিবারের অনুরোধে ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চান্দের গাড়িটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক এখনো পলাতক।

আরও পড়ুন