কুষ্টিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়ার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদককুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে গ্রামীণ ব্যাংকের পান্টি শাখায় পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের চৌরঙ্গী বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। তবে আগুনে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ও পুলিশ।

ব্যাংকের নৈশপ্রহরী ইসমাইল শেখ বলেন, ‘আমি ব্যাংকের ভেতরেই ছিলাম। ফজরের আজান চলছিল। হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করি। তখন দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। বাইরে থেকে বন্ধ জানালার ছোট ছিদ্র দিয়ে প্রথমে কলাগাছের পাতা ঢুকিয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়া হয়।’

ব্যাংকটির ব্যবস্থাপক মো. শাহজালাল বলেন, নাইট গার্ড ভেতরেই ছিল। হঠাৎ ভোররাতে জানালায় পেট্রল ঢেলে আগুন লাগায় দুর্বৃত্তরা। তবে এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বাইরে থেকে কলাপাতা দিয়ে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করছিল। জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ফেলে। টের পেয়ে নৈশপ্রহরী আগুন নিভিয়ে ফেলেছে। কোনো ক্ষতি হয়নি। পেট্রলসহ একটা বোতল পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। তদন্ত চলছে।

