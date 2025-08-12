সাতক্ষীরায় কাউন্সিল ঘিরে বিএনপির সংঘর্ষে ৩ নেতা সাময়িক বহিষ্কার

কাউন্সিলর তালিকা নিয়ে বিরোধের জেরে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় তিন নেতাকে দল থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহমতুল্লাহ ও সদস্যসচিব আবু জাহিদ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বহিষ্কৃত তিনজন হলেন শ্যামনগর সদর ইউনিয়ন (বর্তমান পৌরসভা) যুবদলের সদস্যসচিব মোতালেব হোসেন খাঁ, পৌর বিএনপির সার্চ কমিটির সদস্য মফিজুর রহমান ও হায়বদপুর গ্রামের বিএনপি কর্মী সরতে বাবু। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আবু জাহিদ।
চিঠিতে বলা হয়েছে, ২৫ জুলাই বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে জেলা বিএনপির উদ্যোগে গণতান্ত্রিক উপায়ে তৃণমূল কর্মীদের সরাসরি ভোটে শ্যামনগর পৌরসভার ওয়ার্ড নেতা নির্ধারণের কাউন্সিলে তিনজনের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, ভোটে বাধা, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সিদ্ধান্ত অমান্যের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণে তাঁদের সাময়িক বহিষ্কার করা হলো।
২৭ জুলাই ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে শ্যামনগর উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমানসহ ১৩ নেতা-কর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় জেলা বিএনপি।
দলীয় সূত্র জানায়, ২৫ জুলাই বিকেলে শ্যামনগরের নকিপুর সরকারি হরিচরণ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে কাউন্সিল চলাকালে তালিকা নিয়ে বিরোধে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। এতে পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শেখ লিয়াকত আলী, আনোয়ার-উস সাহাদাৎ, আশরাফ বাবু, সাদিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম ও মহসীন কলেজ ছাত্রদলের সদস্য আশিক হোসেন আহত হন।