চট্টগ্রাম চেম্বারের নির্বাচন নিয়ে অচলাবস্থা কেটেছে

চিটাগং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিসিসিআই) নির্বাচন নিয়ে অচলাবস্থা কেটেছে। আজ বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের দেওয়া এক আদেশে বলা হয়, চেম্বারের নির্বাচনে ছয়টি টাউন অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেড গ্রুপ শ্রেণির ৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিয়ে আদালতে রিট করেছিলেন এক ব্যবসায়ী। হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মোহাম্মদ আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রিট শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।
জানা গেছে, চট্টগ্রাম চেম্বারে ব্যবসায়ীদের ভোটে ১২ জন সাধারণ শ্রেণিতে, ৬ জন সহযোগী শ্রেণিতে এবং ৩ জন করে টাউন অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেড গ্রুপ শ্রেণি থেকে পরিচালক নির্বাচিত হয়ে থাকেন। পরিচালকদের ভোটে নির্বাচিত হন সভাপতি ও দুই সহসভাপতি। টাউন অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেড গ্রুপ শ্রেণিতে এবার পরিচালক হওয়ার পথে ছিলেন তিনজন করে মোট ছয়জন। এই দুই শ্রেণিকে ‘পকেট ভোট’ উল্লেখ করে বাদ দেওয়ার দাবি জানায় একটি পক্ষ।
চেম্বার সূত্রে জানা যায়, টাউন অ্যাসোসিয়েশন তিনটি হলো বোয়ালখালী, হাটহাজারী ও রাঙ্গুনিয়া অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। আর তিনটি ট্রেড গ্রুপ হলো চট্টগ্রাম টায়ার টিউব ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস গ্রুপ, চিটাগাং ডাইজ অ্যান্ড কেমিক্যালস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার গ্রুপ এবং চিটাগাং মিল্ক ফুড ইমপোর্টার্স গ্রুপ। গত ৪ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে নিয়ম অনুযায়ী সদস্যপদ নবায়ন করা টাউন অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেড গ্রুপের প্রতিনিধিদের নির্বাচনে অন্তর্ভুক্ত করতে চিঠি দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
আদালত সূত্র জানায়, দুই শ্রেণির সদস্যের অংশগ্রহণ বাদ দিতে এফবিসিসিআইয়ের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ করেন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ বেলাল। আদালতেও এ বিষয়ে রিট করেন তিনি। ২২ অক্টোবর রিট শুনানির পর ওই দুই শ্রেণিকে ছাড়া নির্বাচন পরিচালনার জন্য রুল জারি করেন হাইকোর্ট। ৪ সেপ্টেম্বরের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার ওপর স্থগিতাদেশ দেন আদালত। এরপর আপিলে যায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ৩০ অক্টোবর আপিল শুনানির পর দুই সপ্তাহের জন্য নির্বাচন স্থগিত করেন আদালত। একই সঙ্গে সমস্যা নিরসনের জন্য হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চকে নির্দেশ দেওয়া হয়।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফারজানা খান প্রথম আলোকে বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়, নিয়ম অনুযায়ী সদস্যপদ নবায়ন করা ট্রেড গ্রুপ ও টাউন অ্যাসোসিয়েশন চিটাগং চেম্বারের নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে। এ আদেশের বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ী রিট করেছিলেন। শুনানি শেষে আদালত আজ আগের রুলটি বাতিল করেন। ফলে মন্ত্রণালয়ের আদেশের ওপর থাকা স্থগিতাদেশও বাতিল হয়েছে। সুতরাং নির্বাচনে অংশ নিতে তাঁদের বাধা নেই।
গত ১ নভেম্বর চেম্বারের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। সর্বশেষ এই চেম্বারে ভোট হয়েছিল ২০১৩ সালে। এরপর সব কমিটি গঠিত হয় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। নতুন করে নির্বাচনের তারিখের বিষয়ে জানতে চেম্বারের নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোয়ারা বেগমের মুঠোফোনে যোগাযোগ করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।