বিএনপির ১৭ প্রার্থীর ১৫ জন কোটিপতি  

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম নগর ও জেলার ১৬টি আসনে ১৭ প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্থাবর সম্পদ আছে মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরীর। তাঁর স্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৩৫৮ কোটি ৯৮ লাখ ৫৮ হাজার ৬৩২ টাকা। এই সম্পদের বর্তমান মূল্য ৪৩০ কোটি ৭৮ লাখ ৩০ হাজার টাকা। বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরী চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসন থেকে নির্বাচন করছেন।
স্থাবর সম্পদে মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী এগিয়ে থাকলেও সর্বোচ্চ বার্ষিক আয় চট্টগ্রাম-১৪ আসনের জসীম উদ্দীন আহমেদের। তাঁর বার্ষিক আয় ২ কোটি ৫৫ লাখ ৪৭ হাজার ১৬৬ টাকা। নগদ টাকাও সবচেয়ে বেশি আছে এই প্রার্থীর। তাঁর হাতে নগদ টাকা রয়েছে ১৫ কোটি ১ লাখ ৬২ হাজার ৭৫৯ টাকা।
মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামায় বিএনপির প্রত্যেক প্রার্থী আয় ও সম্পদের তথ্য উল্লেখ করেছেন। বিএনপির ১৭ প্রার্থীর হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রার্থীদের মধ্যে ১৫ জনই ‘ব্যবসার’ কথা উল্লেখ করেছেন। আইন পেশার কথা উল্লেখ করেছেন মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। মৎস্য চাষ ও সমাজসেবাকে পেশা হিসেবে তথ্য দিয়েছেন মোস্তফা কামাল পাশা। সম্পদের দিক থেকে দুজন—হুমাম কাদের চৌধুরী ও নাজমুল মোস্তফা আমীন ছাড়া বাকিরা কোটিপতি।
চট্টগ্রামে বিএনপির প্রার্থী কারা
চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনে নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) সরোয়ার আলমগীর, চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ) মোস্তফা কামাল পাশা, চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী) মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) গোলাম আকবর খন্দকার ও গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী (এ আসনে দুজনকে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি), চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) হুমাম কাদের চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৮ (চান্দগাঁও-বোয়ালখালী) এরশাদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া) মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান, চট্টগ্রাম-১০ (হালিশহর-ডবলমুরিং) সাঈদ আল নোমান, চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা) আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) মোহাম্মদ এনামুল হক, চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা) সরওয়ার জামাল নিজাম, চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) জসীম উদ্দীন আহমেদ, চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) নাজমুল মোস্তফা আমীন ও চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী) মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী। তাঁদের সবার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।
আয় ও নগদ টাকা কার কত
হলফনামার তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ১৭ প্রার্থীর মধ্যে জসীম উদ্দীন আহমেদের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর। তাঁর বছরে আয় ১ কোটি ৫৯ লাখ ৪২৪ টাকা। কোটি টাকার বেশি আয় করেন আরও এক প্রার্থী। তিনি সাঈদ আল নোমান, তাঁর আয় ১ কোটি ২ লাখ ৮১ হাজার ৩৫০ টাকা।
বছরে ৫০ লাখ টাকার বেশি আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা দুজন। তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ এনামুল হকের আয় ৮১ লাখ ৭৮ হাজার ৬২২ টাকা। আরেক প্রার্থী সরোয়ার আলমগীরের বার্ষিক আয় ৫৭ লাখ ৪৬ হাজার ৮৪৪ টাকা।
বার্ষিক আয় সবচেয়ে কম নাজমুল মোস্তফা আমীনের। তাঁর বছরে আয় হয় ৬ লাখ ৬৫ হাজার ৫৩৫ টাকা। বাকি প্রার্থীদের সবার আয় ৮ লাখ টাকার বেশি।
বিএনপির প্রার্থীদের মধ্যে ৯ জনের হাতে কোটি টাকার বেশি নগদ অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে জসীম উদ্দীন আহমেদের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নগদ অর্থ রয়েছে মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরীর হাতে—১১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। এরপর সবচেয়ে বেশি নগদ ৮ কোটি ১৫ লাখ ৫০ হাজার ৫৭৬ টাকা।
হলফনামার বিবরণী অনুযায়ী, সবচেয়ে কম নগদ অর্থ রয়েছে সরোয়ার আলমগীরের। তাঁর হাতে আছে ৩ লাখ ২১ হাজার ১৪ টাকা।
ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি টাকা রয়েছে সাঈদ আল নোমানের। হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংকে তাঁর জমা টাকার পরিমাণ ১০ কোটি ২২ লাখ ৪০ হাজার ৮১০ টাকা। ব্যাংকে জমার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে আছেন এরশাদ উল্লাহ। ব্যাংকে তাঁর জমা আছে ৫৯ লাখ ৭২ হাজার ১৩০ টাকা। সবচেয়ে কম টাকা ব্যাংকে জমা আছে মোস্তফা কামাল পাশার, যার পরিমাণ ১ হাজার ৮০৫ টাকা। মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী ‘প্রযোজ্য নহে’ উল্লেখ করেছেন হলফনামায়।
অস্থাবর–স্থাবর সম্পদ
কোটি টাকার বেশি অস্থাবর সম্পদ রয়েছে ১৩ প্রার্থীর। নগদ ও ব্যাংকে জমা টাকাসহ সবচেয়ে বেশি অস্থাবর সম্পদ আছে সাঈদ আল নোমানের। তাঁর অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ২২ কোটি ৯৪ লাখ ২৫ হাজার ১৬ টাকা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরীর অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ২১ কোটি ৮০ লাখ ৬৪ হাজার ১৭৭ টাকা।
১০ কোটি টাকার বেশি অস্থাবর সম্পদ আছে তিনজনের। তাঁদের মধ্যে জসীম উদ্দীন আহমেদের অস্থাবর সম্পদ আছে ১৫ কোটি ৯২ লাখ ৭৯ হাজার ৯৬৩ টাকার। গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ১৪ কোটি ৮২ লাখ ৬০ হাজার ৯৫৫ টাকা। এরশাদ উল্লাহর অস্থাবর সম্পদ আছে ১১ কোটি ৬১ লাখ ৮৫ হাজার ৭৩৫ টাকার।
অস্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে সবার চেয়ে পিছিয়ে আছেন নুরুল আমিন। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৮ লাখ ৯৫ হাজার টাকা।
১৩ প্রার্থীরই কোটি টাকার বেশি স্থাবর সম্পদ রয়েছে। আসলাম চৌধুরীর পর দ্বিতীয় স্থানে আছেন মোহাম্মদ এনামুল হক। তাঁর স্থাবর সম্পদের পরিমাণ ২৯ কোটি ৭৬ লাখ ৪৯ হাজার ৮২২ টাকা। এরপর স্থাবর সম্পদ বেশি আছে জসীম উদ্দীন আহমেদের—যার পরিমাণ ২৪ কোটি ৬৮ লাখ ৫৭ হাজার ৫৫০ টাকা।
হলফনামায় সবচেয়ে কম স্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন চট্টগ্রাম-১৫ আসনের নাজমুল মোস্তফা আমীন। তাঁর কাছে স্থাবর সম্পদ রয়েছে ১১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা। কোটি টাকার কম স্থাবর সম্পদ থাকা অন্য দুই প্রার্থীর মধ্যে মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরীর আছে ৭১ লাখ ৮ হাজার ৭৫০ টাকা এবং মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানের ৭২ লাখ ৯৭ হাজার টাকা।
হলফনামায় উল্লেখ করা আয়কর রিটার্নের সম্পদ সবচেয়ে বেশি দেখিয়েছেন মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী। আয়কর রিটার্নে ৩৬৫ কোটি ৫ লাখ ২৮ হাজার ৮৩৬ টাকার সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি।
আয়কর বিবরণীর তথ্য
হলফনামায় উল্লেখ করা আয়কর রিটার্নের সম্পদ সবচেয়ে বেশি দেখিয়েছেন মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী। আয়কর রিটার্নে ৩৬৫ কোটি ৫ লাখ ২৮ হাজার ৮৩৬ টাকার সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। বাকি ১৬ প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জনেরই আয়কর রিটার্নে সম্পদের পরিমাণ কোটি টাকার বেশি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্পদ দেখিয়েছেন জসীম উদ্দীন আহমেদ ৪০ কোটি ৫৮ লাখ ২১ হাজার ১৩ টাকা।
আয়কর রিটার্নে সবচেয়ে কম সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন হুমাম কাদের চৌধুরী, যার পরিমাণ ৮৪ লাখ ২০ হাজার ২৬২ টাকা। এরপর নাজমুল মোস্তফা আমীন দেখিয়েছেন ৮৪ লাখ ৫০ হাজার ৮০২ টাকা।
স্ত্রীদের হাতেও আছে কোটি টাকা
বিএনপির প্রার্থীদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নগদ অর্থ আছে হুমাম কাদের চৌধুরীর স্ত্রী শ্যামানজার শ্যামা খানের, তাঁর হাতে আছে ২৬ কোটি ৯৬ লাখ ৫০ হাজার ৫৯৩ টাকা। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী।
হাতে নগদ কোটি টাকার বেশি আছে আরও ৫ প্রার্থীর স্ত্রীদের কাছে। চার প্রার্থী স্ত্রীদের হাতে নগদ অর্থের কথা উল্লেখ করেননি। সবচেয়ে কম নগদ টাকা আছে সরওয়ার জামাল নিজামের স্ত্রী নাজনীন নিজামের—পরিমাণ ১৮ হাজার ৪৯২ টাকা।
প্রার্থীদের মধ্যে হুমাম কাদের চৌধুরীর স্ত্রী শ্যামানজার শ্যামা খানের সবচেয়ে বেশি অস্থাবর সম্পদ আছে। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৩৬ কোটি ১২ লাখ ৪৬ হাজার ৫১১ টাকা। সাবেক সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর স্ত্রী মিনা পারভীন কাদের চৌধুরীর ৬ কোটি ২৫ লাখ ৪১ হাজার ১৫১ টাকার অস্থাবর সম্পদ আছে। সবচেয়ে কম অস্থাবর সম্পদ আছে নুরুল আমিনের স্ত্রীর, অর্জনকালীন মূল্য ছিল ৮৫ হাজার টাকা। বর্তমান মূল্য ৩০ লাখ টাকা।
হলফনামা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতু আছে জসীম উদ্দীন আহমেদের। তাঁর কাছে ৫০ ভরি স্বর্ণ আছে। তাঁর স্ত্রী স্বর্ণের পরিমাণ উল্লেখ না করে মূল্য লিখেছেন। আড়াই লাখ টাকার স্বর্ণ আছে স্ত্রীর। প্রার্থীদের স্ত্রীদের মধ্যে এরশাদ উল্লাহর স্ত্রীর কাছে ৫০ ভরি স্বর্ণ আছে। এরশাদ উল্লাহর কাছে আছে ৩০ ভরি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
হলফনামার তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রামে ১৭ প্রার্থীর মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতায় এগিয়ে সাঈদ আল নোমান। তিনি এমফিল ডিগ্রিধারী। স্বশিক্ষিত প্রার্থী আছেন তিনজন। তাঁরা হলেন সরোয়ার আলমগীর, হুমাম কাদের চৌধুরী ও জসীম উদ্দীন আহমেদ।
এসএসসি ও সমমান পাস করা প্রার্থী দুজন। এইচএসসি পাস করেছেন একজন। স্নাতক পাস প্রার্থী আছেন সাতজন। মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) বা সমমান পাস করেছেন তিন প্রার্থী।