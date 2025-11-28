ফরিদপুরে ‘আলীপুর উদয়ন সংঘ সর্বজনীন দুর্গামন্দির’–এর সামনের দেয়াল ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ফরিদপুর শহরের আলীপুরে
ফরিদপুরে মন্দিরের দেয়াল ভেঙে ঘণ্টা–টাকা চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুর শহরে একটি মন্দিরের সামনের দেয়াল ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার ভোরে শহরের আলীপুর মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে। তবে মন্দিরে থাকা প্রতিমার কোনো ক্ষতি হয়নি।

মন্দির–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, আজ ভোর ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে ‘আলীপুর উদয়ন সংঘ সর্বজনীন দুর্গামন্দির’-এর সামনের দিকের দেয়াল ভেঙে চোরেরা মন্দিরের একটি ফ্যান, আনুমানিক ৯ কেজি ওজনের একটি পিতলের ঘণ্টা, গ্যাস সিলিন্ডার, দানবাক্সের টাকাসহ মন্দিরের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়।

আলীপুরে কবি জসীমউদ্‌দীন সড়কের দক্ষিণ পাশের ওই মন্দিরের অবস্থান। বেলা সাড়ে ১১টার দিক প্রঙ্গণে গিয়ে দেখা যায়, আনুমানিক পাঁচ শতাংশ জমির প্রায় আড়াই শতাংশ জায়গাজুড়ে মন্দিরের পাকা ভবন। মন্দিরের সামনের দিকে মাঝামাঝি গ্রিলের দরজা। দরজার পাশে দুই দিকে তিন ফুট উঁচু করে দেয়ালের ওপর গ্রিল দেওয়া। মন্দিরের সামনের দরজার দক্ষিণ দিকে তিন ফুট দেয়ালের প্রায় ২০ ইঞ্চি জায়গা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটে।

মন্দিরের পাশেই মঞ্জু দাসের বাড়ি। তিনি জানান, সকাল ৬টার দিকে তিনি মন্দির প্রাঙ্গণে এসে মন্দিরের দেয়াল ভাঙা দেখতে পান। পরে বিষয়টি তিনি মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজিত কুমার গুহকে জানান।

অজিত কুমার গুহ জানান, মন্দিরটি শতবর্ষ পুরোনো। ২০১১ সালে এটি পাকা করা হয়। তিনি বলেন, মন্দিরে চুরির ঘটনা এর আগে ঘটেনি। ভোর ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে দেয়াল ভেঙে এ চুরির ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম নুরুজ্জামান বলেন, তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। অজ্ঞাত চোরেরা মন্দিরের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেলেও মন্দিরে থাকা প্রতিমার কোনো ক্ষতি করেনি। অভিযোগ পেলে মামলা নেওয়া হবে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।

