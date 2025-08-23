নাটোরে নিরাপত্তাকর্মীদের বেঁধে চিনিকলে ডাকাতি: সাভার থেকে এক আসামি গ্রেপ্তার

নাটোর চিনিকলে নিরাপত্তাকর্মীদের বেঁধে রেখে প্রায় এক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ডাকাতির ঘটনায় নাজমুল হুদা (৩২) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল শুক্রবার রাতে ঢাকার সাভার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
নাজমুল হুদা সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার বিনোটিয়া গ্রামের মোকদম প্রামাণিকের ছেলে।
পুলিশ ও র্যাব সূত্রে জানা যায়, ৩ আগস্ট দিবাগত রাত দেড়টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে একদল ডাকাত নাটোর চিনিকলের প্রধান ফটক ভেঙে ভেতরে ঢোকে। এ সময় তারা ১০ জন নিরাপত্তাকর্মীকে বেঁধে কারখানার যন্ত্রপাতি ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই পুলিশ ও র্যাব ডাকাতদের শনাক্তে মাঠে নামে। তাৎক্ষণিকভাবে ৭ জন নিরাপত্তাকর্মীকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে ৩ জনকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। এর মধ্যে একজন আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন।
এরই ধারাবাহিকতায় র্যাব-৪-এর সহযোগিতায় র্যাব-৫ সাভার থেকে নাজমুল হুদাকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ শনিবার তাঁকে আদালতে হাজির করার কথা আছে।
র্যাব-৫ নাটোর ক্যাম্প থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গ্রেপ্তার হওয়া নাজমুল হুদা ঘটনাটিতে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন।
নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুর রহমান বলেন, সিআইডি আসামিকে আদালতে হাজির করবে। ডাকাতদের লুট করা মালামাল উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।