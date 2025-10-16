আমরা নির্বাচিতদের সার্বিক সহযোগিতা করব: ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ীদের সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন। তিনি বলেন, শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন, জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে আগামী দিনে চাকসুকে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে নাসির উদ্দিন এ কথা বলেন। চাকসু নির্বাচন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে নাসির উদ্দিন বলেন, ‘৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে কিছু সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। ভোটারদের জন্য অমোচনীয় কালির ব্যবস্থা ছিল না, কিছু কেন্দ্রে দীর্ঘ সময় এলইডি স্ক্রিনে ভোট প্রদান কার্যক্রমের সম্প্রচার বন্ধ ছিল। নির্দিষ্ট একটি প্যানেলের এজেন্ট সাংবাদিকদের কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দিয়েছেন। ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের উপস্থিতিও ছিল। তবু সার্বিকভাবে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ ছিল বলেই আমরা মনে করি।’
এক প্রশ্নের জবাবে নাসির উদ্দিন বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করতে পারিনি। এখন আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সেটি ঘোষণা করা হবে। আমরা শৃঙ্খলার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু নির্বাচন দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনের তুলনায় আলাদা ছিল।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ ও মাসুম বিল্লাহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান প্রমুখ।
সংবাদ সম্মেলনে নবনির্বাচিত চাকসুর এজিএস আয়ুবুর রহমান বলেন, ‘এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গণতান্ত্রিক যাত্রা শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে আমাদের লড়াই ছিল। নির্বাচনের আগে ও চলাকালীন আমরা শিক্ষার্থীদের পাশে থেকেছি, কথা বলেছি। শিক্ষার্থীদের ভালোবাসাই আমাদের বিজয়ের মূল প্রেরণা।’