মুক্তিযুদ্ধ সম্পাদক পদ খালি রেখে শাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেল ঘোষণা

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের ছাত্রদল–সমর্থিত ‘সম্মলিত সাস্টিয়ান ঐক্য প্যানেল’ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল–সমর্থিত ‘সম্মিলিত সাস্টিয়ান ঐক্যে’র প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে প্যানেলটির ঘোষণা করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন।

ছাত্রদল–সমর্থিত এ প্যানেলে মোট ২২টি পদে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ‘মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক’ পদের জন্য কোনো প্রার্থী দিতে পারেনি ছাত্র সংগঠনটি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাছির উদ্দিন বলেন, ‘আমরা যেহেতু ইনক্লুসিভ প্যানেলে করেছি, এই পদে (মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন) আমরা প্রার্থী ঘোষণা করতে পারিনি। অন্য এক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে আমাদের আলাপ–আলোচনা এখনো চলছে। আলোচনা শেষ হলে হয়তো আমরা তাঁকে এই প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত করতে পারব। টেকনিক্যাল কারণেই এখন পর্যন্ত পদটিতে কাউকে আমরা প্রার্থী দিতে পারিনি।’

ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের ২২টি পদের প্রার্থীরা হলেন—সহসভাপতি (ভিপি) পদে মোস্তাকিম বিল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে মারুফ বিল্লাহ, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে জহিরুল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক শাকিল হাসান, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক জিল্লুর রহমান, সাহিত্য ও বার্ষিকী সম্পাদক মো. আসাদুল হক, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক অমিত মালাকার, ধর্ম ও সম্প্রীতি সম্পাদক মো. তাজুল ইসলাম, সমাজসেবা সম্পাদক রুমেল মিয়া, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক মাহমুদা রিয়া, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক মোস্তফা আহমেদ, শিক্ষা, গবেষণা ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক মুনতাসির মামুন, তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক তারেক রহমান, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আশিক, পরিবহন সম্পাদক নাসিমুল হুদা, ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যানটিন সম্পাদক সোহানুর রহমান এবং আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ।

এ ছাড়া এই প্যানেল থেকে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন হৃদয় মিয়া, হৃদয় আহসান, আফফান, অন্তু গোপ ও মারুফ সাকলাইন।

প্যানেলে নারী সদস্য তুলনামূলক কম থাকার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে নাছির উদ্দিন বলেন, ‘এখানে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতা ছিল। প্যানেলে বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা আরও অনেককেই চেষ্টা করেছি। সেই প্রতিবন্ধকতাগুলো কাটিয়ে ভবিষ্যতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোতে আমাদের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।’

গত ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচনে নানা প্রতিবন্ধকতা ও অনিয়মের বিষয়টি উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের এই কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, ‘বিগত ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচনে নানা প্রতিবন্ধকতা ও অনিয়মের পরও ছাত্রদল মনে করে, শিক্ষার্থীদের এই প্ল্যাটফর্ম কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। সেই স্বার্থকে প্রাধান্য রেখেই শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।’

নাছির উদ্দিন বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত কয়েক মাসের সিদ্ধান্তগুলো ব্যাপকভাবে বিতর্কিত হয়েছে। কিন্তু এরপরও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সমর্থন করে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। এর অর্থ এই নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেব। প্রতিটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক অবস্থান থাকবে। যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তšগ্রহণ করে, তাহলে এই প্যানেল যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য থাকবে।’

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, আবু হান্নান তালুকদার, শাবিপ্রবি ছাত্রদলের সভাপতি রাহাত জামান, সাধারণ সম্পাদক নাঈম সরকার প্রমুখ।

