গাজীপুরের এক পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা, শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী আমবাগ এলাকায় হানিওয়েল গার্মেন্টস লিমিটেডের কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ মঙ্গলবার সকালে কারখানার মূল ফটকে বন্ধের নোটিশ সাঁটানো হয়, যা দেখে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন। এ খবর লেখার সময় (১টা ৩০ মিনিট) পর্যন্ত বিক্ষোভ চলছিল।
হানিওয়েল গার্মেন্টস লিমিটেডের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফাইনান্স) স্বাক্ষরিত নোটিশে উল্লেখ করা হয়, গতকাল সোমবার কারখানার শ্রমিকেরা কিছু অযৌক্তিক দাবি উত্থাপন করেন। তাঁরা কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে চরম বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করেন। কারখানার নির্ধারিত রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষ বারবার শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে বললেও তাঁরা কথা শোনেননি। শ্রমিকদের এই আচরণ অবৈধ ধর্মঘটের মধ্যে পড়ে।
বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৩ (১) ধারা অনুযায়ী কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে নোটিশে জানানো হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কারখানা খোলার তারিখ নোটিশের মাধ্যমে জানানো হবে।
এদিকে শ্রমিকেরা আজ সকালে কারখানার গেটে এসে বন্ধের নোটিশ দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা মিতালি ক্লাব থেকে কোনাবাড়ী নতুন বাজারের শাখা রোডটি বন্ধ করে দেন। এ সময় তাঁরা সব ধরনের যানবাহন ফিরিয়ে দেন এবং অনেক যানবাহনের চালকের সঙ্গে তর্কবিতর্কও করেন।
গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২, কোনাবাড়ী জোনের পরিদর্শক মো. মোর্শেদ জামান বলেন, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।