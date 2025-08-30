নিশ্চিত করতে হবে আম্পায়ার কোনো দলের হয়ে খেলবে না: হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকারকে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, আম্পায়ার কোনো নির্দিষ্ট দলের পক্ষ হয়ে খেলবে না। আর এটা লিখিত হতে হবে। এখানে কারও মুখের কথা আমরা বিশ্বাস করি না।’
গতকাল শুক্রবার রাত নয়টার দিকে কুমিল্লার দেবীদ্বারের মোহাম্মদপুর গ্রামে এনসিপির ‘উঠানে রাজনীতি’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন হাসনাত।
সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নিজেদের কিছু শর্ত আছে উল্লেখ করে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘১৬ বছর ধরে রাতে ভোট, দিনের ভোট, এমনকি কবর থেকেও ভোট দেওয়ার নজির দেখা গেছে। রেফারিরা পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পক্ষে গোল দিয়েছে। তাই নির্বাচনের আগে নিয়ম পরিবর্তন অপরিহার্য। এ জন্যই নির্বাচনের আগে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, আম্পায়ার কোনো নির্দিষ্ট দলের পক্ষ হয়ে খেলবে না।’
যাঁরা টাকা খরচ করে এমপি হন, তাঁরাই পরে জনগণের টাকা লুট করেন মন্তব্য করে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘ভবিষ্যতে কোনো প্রার্থী যদি টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করেন, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি দুর্নীতির টাকা খরচ করছেন। জনগণ যদি এক হাজার টাকা নেয়, এর বিনিময়ে কোটি টাকার উন্নয়নকাজ নষ্ট হয়। টাকার বিনিময়ে ভোট কিনে এমপি হয়ে সেই প্রার্থীরা পরে ঘুষ, টেন্ডার ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে বহুগুণ টাকা তুলে নেন।’
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘জনগণ সৎ হলে নেতাও সৎ হবে, জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত হলে নেতাও দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। কারণ, নেতা সব সময় জনগণের প্রতিফলন হয়। একজন সচেতন মানুষ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে। এই জেনারেশন দুর্নীতি করে না, ঘুষ খায় না, অন্যায়কে অন্যায় বলে। ভবিষ্যতে তাই দুর্নীতি করে কেউ পার পাবে না।’
উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রধান সমন্বয়কারী জামাল মোহাম্মদ কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব এস এম সাইফ মোস্তাফিজ, দক্ষিণাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক মাহমুদা আলম প্রমুখ।