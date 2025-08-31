বাস থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন কলেজছাত্রী, অটোরিকশার ধাক্কায় মৃত্যু

চট্টগ্রাম নগরের দুই নম্বর গেট এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক কলেজছাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহত কলেজছাত্রী হলেন তানজিবা সাইফুল তিশমা। বাস থেকে নামতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গেলে পেছন থেকে ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশা ধাক্কা দিলে আজ রোববার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) সোহেল রানা দুর্ঘটনার বিষয় নিশ্চিত করেছেন। কলেজছাত্রীর মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে এসেছেন বাবা সাইফুল ইসলামসহ পরিবারের সদস্যরা। সন্তান হারিয়ে আহাজারিতে ভেঙে পড়েছেন তাঁরা।
নিহত তানজিবা সাইফুল তিশমা নগরের হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি নগরের ২ নম্বর গেট এলাকায় ইংলিশ প্যাক নামের একটি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন চাকরি করতেন।
ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, কলেজছাত্রী বাস থেকে নামতে গিয়ে সড়কে পড়ে যান। এ সময় পেছন থেকে দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশা। ওই অটোরিকশা ছাত্রীকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মাহমুদুল হাসান নামের এক প্রতিবেশী জানান, তানজিবা সাইফুল তিশমা নগরের মুরাদপুর এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তাঁদের গ্রামের বাড়ি বোয়ালখালী উপজেলার কধুরখীলে।