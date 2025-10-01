নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের বাইরে পড়ে যায় আলুবোঝাই ট্রাক। এতে ঘটনাস্থলেই চালক নিহত হন। আজ সকালে চট্টগ্রামের মিসরাইয়ে
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের বাইরে পড়ে যায় আলুবোঝাই ট্রাক। এতে ঘটনাস্থলেই চালক নিহত হন। আজ সকালে চট্টগ্রামের মিসরাইয়ে
জেলা

মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল আলুবোঝাই ট্রাক, চালকের মৃত্যু

প্রতিনিধিমিরসরাই, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেছে একটি আলুবোঝাই ট্রাক। এ সময় ঘটনাস্থলে ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার ভোরে উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের ছোট কমলদাহ এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত চালকের নাম মো. ইদ্রিস মহাজন (২৪)। তিনি ভোলার লালমোহন থানার গজারিয়া এলাকার সুলতান মহাজনের ছেলে। চোখে ঘুম নিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা পুলিশের।

দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ইদ্রিস মহাজনের লাশ উদ্ধার করে। জানতে চাইলে মিরসরাই ফায়ার স্টেশনের দলনেতা হায়াতুন্নবী প্রথম আলোকে বলেন, ট্রাকটি চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। ছোট কমলদাহ এলাকার শওকত ফিলিং স্টেশনের সামনে ট্রাকটি উল্টে মহাসড়কের বাইরে পড়ে যায়। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার সময় ট্রাক ও আলুর বস্তার নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে চালকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর লাশ উদ্ধার করে কুমিরা হাইওয়ে থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে ফায়ার সার্ভিস।

কুমিরা হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, ধারণা করা হচ্ছে চালক চোখে ঘুম নিয়ে গাড়ি চালানোয় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। নিহত চালকের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এলে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

আরও পড়ুন