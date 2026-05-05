অ্যাম্বুলেন্সে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় পাচার হচ্ছিল ১ লাখ ৫ হাজার ইয়াবা

অ্যাম্বুলেন্সে করে ১ লাখ ৫ হাজার ইয়াবা পাচারের অভিযোগে চালক ও তাঁর এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নগরের কোতোয়ালি থানার ব্রিকফিল্ড রোডের পাথরঘাটা পুলিশ ফাঁড়ির পাশের একটি কালভার্ট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন চন্দনাইশের দোহাজারী পৌরসভার আলীপাড়া এলাকার বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম খান সাগর (২৭) ও তাঁর সহযোগী একই এলাকার মো. আফসার (৩৩)।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফতাব উদ্দিন বলেন, কক্সবাজার থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে ইয়াবা ঢাকায় নেওয়া হচ্ছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ তল্লাশি চালায়। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে রাখা অক্সিজেন সিলিন্ডারের ভেতর থেকে ১ লাখ ৫ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে চালক ও তাঁর সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।
এর আগে আজ সকালে নগরের শাহ আমানত সেতু–সংলগ্ন এলাকা থেকে ৫০ হাজার ইয়াবাসহ খুলনা জেলা পুলিশের এক কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।