হাতকড়া খুলে পালানো আসামি সাগর মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ
নরসিংদীতে হাতকড়া খুলে পালানো আসামি গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিনরসিংদী

নরসিংদীতে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার সময় হাতকড়া খুলে পালানো ডাকাতির প্রস্তুতি মামলার আসামি সাগর মিয়াকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। ঘটনার ৪০ ঘণ্টা পর আজ বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে শহরের উপজেলা মোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে আদালত থেকে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় হাতকড়া খুলে পালিয়ে যান সাগর মিয়া। তিনি নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের বাসিন্দা।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালে রায়পুরায় ডাকাতির প্রস্তুতি মামলার আসামি ছিলেন সাগর। তিনি আগেও এই মামলায় তিন দফা জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু পরে আদালতে হাজিরা না দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। গত সোমবার রাতে রায়পুরা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে মঙ্গলবার দুপুরে নরসিংদী আদালতে হাজির করা হলে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নওরিন ইসলামের আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে অন্য আসামিদের সঙ্গে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় কৌশলে হাতকড়া খুলে পালিয়ে যান তিনি।

এ ঘটনায় গতকাল বুধবার নরসিংদী মডেল থানায় সাগর মিয়াকে আসামি করে মামলা করা হয়। এর পর থেকেই জেলা পুলিশের একাধিক দল তাঁর অবস্থান অনুসন্ধানে অভিযান চালায়। আজ সকালে ডিবি পুলিশের একটি দল তাঁকে শহরের উপজেলা মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

আদালত পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) সাইরুল ইসলাম বলেন, কৌশলে হাতকড়া খুলে পালানো আসামি সাগর মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আজই আদালতে তোলা হবে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

