জেলা

কক্সবাজারের কুতুবদিয়া

ট্রলারডুবিতে নিখোঁজ দুই জেলের লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদককক্সবাজার

কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ থাকা দুই জেলের লাশ উদ্ধার হয়েছে। এখনো এক জেলে নিখোঁজ রয়েছেন। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার বড়ঘোপ এলাকায় জোয়ারের সঙ্গে দুই জেলের লাশ ভেসে আসে।

নিহত জেলেরা হলেন মো. এহেছান (২৮) ও লেড়ু মিয়া (২৫)। এর মধ্যে এহেছান বড়ঘোপ ইউনিয়নের অমজাখালী গ্রামের মো. আলমের ছেলে এবং লেড়ু মিয়া উপজেলার পূর্ব আলী আকবর ডেইল গ্রামের বাসিন্দা।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়া উপকূলের কাছে মাছ ধরার ট্রলারটি ডুবে যায়। ডুবে যাওয়া ট্রলারটির মালিক কুতুবদিয়ার বড়ঘোপ ইউনিয়নের অমজাখালী গ্রামের বাসিন্দা মো. কামাল। তিনি বলেন, গতকাল সকালে তাঁর ট্রলারটি কুতুবদিয়া ঘাট থেকে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যায়। ট্রলারে আট জেলে ছিলেন। রাতে হঠাৎ ট্রলারটি ডুবতে শুরু করে। এ সময় পাশে থাকা আরেকটি ট্রলার পাঁচ জেলেকে উদ্ধার করলেও তিনজন নিখোঁজ ছিলেন। এর মধ্যে আজ দুজনের লাশ ভেসে এসেছে। মো. কামাল বলেন, এখন পর্যন্ত নিখোঁজ থাকা জেলের নাম মো. ফয়সাল। তিনি অমজাখালী গ্রামের মাহমুদুল হকের ছেলে।

জানতে চাইলে কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুল হক বলেন, নিখোঁজ আরেক জেলেকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। শীত মৌসুমে বঙ্গোপসাগর শান্ত থাকে। এমন পরিবেশে সাগরে ট্রলারডুবির ঘটনা কেন হলো, তা তদন্ত করা হচ্ছে।

