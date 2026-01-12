পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের কম্বল বিতরণ কার্যক্রম। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে পৌর শহরের শহীদ মিনার চত্বরে
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের কম্বল বিতরণ কার্যক্রম। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে পৌর শহরের শহীদ মিনার চত্বরে
জেলা

প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগ

‘আইজগো রাইতটা শান্তিতে ঘুমাইতে পারমু’

প্রতিনিধিকলাপাড়া, পটুয়াখালী

শীতের তীব্রতায় কষ্ট পাচ্ছিলেন বৃদ্ধ সাজেদা বেগম। তাঁর শরীরটাও ভালো নেই, এ জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ যে কিনে খাবেন, সে পয়সাও হাতে নেই। বলতে গেলে প্রতিদিনই সংগ্রাম করে দিন পার করতে হচ্ছে। এমন অবস্থায় নতুন একটি কম্বল পেয়ে বেশ খুশি হয়েছেন। মুখভর্তি হাসি ছড়িয়ে বললেন, ‘এই কয় দিন কী যে কষ্ট করছি, আর কইয়েন না। আইজগো রাইতটা শান্তিতে ঘুমাইতে পারমু।’

সাজেদার মতো পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ১৮০ জন অসহায় শীতার্ত মানুষের মধ্যে আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। কলাপাড়া পৌর শহরের শহীদ মিনার চত্বরে তাঁদের হাতে এগুলো তুলে দেওয়া হয়। শীতের তীব্রতায় যাঁরা বেশি কষ্ট করছেন বা ভোগান্তি পোহাচ্ছেন, তাঁদের খুঁজে বের করেন প্রথম আলো বন্ধুসভা কলাপাড়া এলাকার সদস্যরা। কম্বল দিয়ে এ কার্যক্রমে সহায়তা করেছে মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি।

আজ সোমবার বেলা বাড়ার পরই শীতার্ত মানুষ টোকেন হাতে জড়ো হন মিনার চত্বরে। প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যদের সঙ্গে স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তি এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কম্বল পেয়ে ষাটোর্ধ্ব আবদুল মান্নান বলেন, ‘গ্যাছে কয়েক বছরের মধ্যে এই বছর শীত অনেক বেশি পড়ছে। একদিকে ঠান্ডা বাতাস, আরেক দিকে শীতের কাঁপন। ঘর হইতেই তো বাইর হওন যায় না। কম্বলডায় আমার উপকার হইছে।’

সেলিনা বেগম নামের এক নারী আপ্লুত হয়ে বলেন, ‘আমনেরা তো আমাগো লাইগ্যা চিন্তা কইরাই কম্বল লইয়া আইছেন। আল্লাহ আমনেগো মঙ্গল করবে।’

প্রথম আলোর এমন সামাজিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সরকারি মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ফাতেমা হেরেন বলেন, ‘প্রথম আলো যেভাবে জনমানুষের পাশে দাঁড়ায়, সামাজিক কাজে নিয়োজিত আছে, তা প্রশংসনীয়। আসলে মানুষের জন্য মানুষকেই এগিয়ে আসতে হয়। আমরাও প্রথম আলোর এসব কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হই।’

কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাউছার হামিদ বলেন, প্রথম আলো শুধু পত্রিকা অথবা সাংবাদিকতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, সামাজিক দায়িত্ববোধ নিয়ে এ দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কম্বল বিতরণ করার সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর কলাপাড়া প্রতিনিধি নেছারউদ্দিন আহমেদ, সরকারি মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান মাকসুদা বেগম, কলাপাড়া বন্ধুসভার সভাপতি মোস্তফা জামান, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, প্রথম আলোর উপদেষ্টা ইয়াকুব খান ও হেমায়েত উদ্দিন, কলাপাড়া বন্ধুসভার সদস্য আফসানা রহমান, তাবাসসুম কুরসী, জুবায়েদা আক্তার, হেমি চো এনি, আফসানা আক্তার, জান্নাতুল আয়াত, এলমা রকসি, সংগীতশিল্পী তানজিল জামান ও জেমস জানিব।

