দুই নারীর কাছ থেকে উদ্ধার করা ইয়াবা বড়ি। তাঁদের সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ও মুঠোফোনও জব্দ করা হয়
র‍্যাব দেখে অটোরিকশা থেকে নেমে পালাচ্ছিলেন দুই নারী, আটকের পর মিলল ইয়াবা

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চলন্ত একটি অটোরিকশায় ছিলেন দুই নারী। সড়কে হঠাৎ র‍্যাবের তল্লাশিচৌকি দেখে অটোরিকশা থেকে নেমে যান দুজন। এরপর চেষ্টা করেন দ্রুত সেখান থেকে সরে যেতে। তাঁদের এই গতিবিধি সন্দেহ হয় র‍্যাব সদস্যদের। দুজনকে আটক করে তল্লাশি চালালে পাওয়া যায় ১৭ হাজার ৬০০ ইয়াবা বড়ি।

গতকাল শুক্রবার সকালে চট্টগ্রামের আনোয়ারার বারখাইন ইউনিয়নের তৈলারদ্বীপ সেতুসংলগ্ন এলাকা থেকে ওই দুই নারীকে আটক করা হলেও আজ শনিবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানায় র‍্যাব। আটক দুই নারী হলেন কক্সবাজার সদর ইউনিয়নের টেকনাইফ্যা পাহাড় এলাকার মোহাম্মদ কাশেমের মেয়ে ছবুরা খাতুন (৪৮) ও একই এলাকার বৈদ্যঘোনা এলাকার মো. ওমর ফারুকের স্ত্রী রহিমা বেগম (২৮)।

র‍্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফফর হোসেন দুই নারীকে ইয়াবা বড়িসহ আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, উদ্ধার করা মাদকসহ দুজনকে আনোয়ারা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

