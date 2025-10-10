বগুড়ায় বিষাক্ত মদ্যপানে আরও তিনজনের মৃত্যু

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় বিষাক্ত মদপানে অসুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে আরও তিনজন মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত থেকে আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁরা মারা যান। এই নিয়ে ওই মদপানের ঘটনায় অসুস্থ পাঁচজনের মধ্যে চারজনই মারা গেলেন।
শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নাছিদুল ইসলাম (২৭), আজ দুপুর ১২টার দিকে আবদুল মানিক (৩০) ও বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আব্দুল্লাহেল কাফি (৩০) নামের তিনজন মারা যান। নাছিদুলের বাড়ি উপজেলার খোট্টাপাড়া ইউনিয়নের সোনারপাড়া গ্রামে; আবদুল মানিক ও কাফির বাড়ি একই ইউনিয়নের পূর্বপাড়ায়।
এর আগে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মিজানুর রহমান ওরফে লিটন (৫৫) নামের এক ব্যক্তি। মিজানুর বেজোড়া মধ্যপাড়ার বাসিন্দা। একই ঘটনায় অসুস্থ আনসার সদস্য রঞ্জু মিয়া (৩০) শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এসব তথ্য নিশ্চিত করে শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, এ নিয়ে ওই মদপানের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪। শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রঞ্জু মিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, ২ অক্টোবর রাতে বেজোড়া মধ্যপাড়ার মিজানুর রহমান, নাছিদুল, আবদুল্লাহেল কাফি, রঞ্জু মিয়া ও আবদুল মানিক একসঙ্গে মদ পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাতেই তাঁদের বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
মৃত নাছিদুলের মা নাছরিন বেগম প্রথম আলোকে বলেন, নাছিদুল মদ পান করে বাড়ি ফেরার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাত ১১টার দিকে দ্রুত তাঁকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে চিকিৎসকেরা জানান, বিষাক্ত মদ খেয়ে নাছিদুলের কিডনি বিকল হয়ে পড়েছে। ডায়ালাইসিস দেওয়ার পরও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।