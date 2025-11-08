রাজশাহীর প্রশংসা করলেন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, এড়িয়ে গেলেন নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল রাজশাহী মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বলেন, রাজশাহী শহর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। এখানে এলেই তাঁর মন ভালো হয়ে যায়। এখানকার মানুষকেও তিনি খুব পছন্দ করেন। তবে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তা এড়িয়ে যান। বলেন, এ ব্যাপারে কথা বলতে তিনি রাজশাহী আসেননি।
আজ শনিবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে আসিফ নজরুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘টিটিসিতে এত নিষ্ঠার সঙ্গে সবাই কাজ করছে দেখে খুবই ভালো লাগল। এমনি রাজশাহীতে এলেই মনটা ভালো লাগে, এত সুন্দর একটা শহর, এত পরিচ্ছন্ন! আর আপনাদের, মানে রাজশাহীর মানুষকে আমি খুবই পছন্দ করি।’
এ সময় একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ‘সামনে নির্বাচন...।’ তখন সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘ওইগুলো ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে আমি এখানে আসিনি। আমি এখানে আসছি টিটিসি দেখতে। এসব ব্যাপারে আমার...। আগামীকাল লিগ্যাল অফিসে যাব, কোর্টে। এই দুইটা কাজে আসছি। পরে কথা হবে।’ এরপর তিনি চলে যান।
এ সময় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতারসহ টিটিসি ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।