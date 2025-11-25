হাটহাজারীতে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশালমিছিল

চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশালমিছিল হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার সরকারহাট বাজারে এ মশালমিছিল করেন প্রার্থী হতে ইচ্ছুক বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এস এম ফজলুল হকের অনুসারীরা। এর আগে ১৪ নভেম্বরও নেতা-কর্মীরা একই দাবিতে উপজেলার চৌধুরীহাট ও সরকারহাটে সড়ক অবরোধ করেছিলেন।
চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী) আসনে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মীর মোহাম্মদ হেলালকে প্রার্থী ঘোষণা করে দল।
মশালমিছিলের আগে সরকারহাট বাজার চত্বরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হাটহাজারী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি নুরুন্নবী তালুকদার। বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপি নেতা মির্জা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, জাকের হোসেন চেয়ারম্যান, এম ইলিয়াস আলী প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে এস এম ফজলুল হক অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ষড়যন্ত্রমূলক মামলার শিকার হয়েছেন। তবু কোনো আপস করেননি।