হাটহাজারীতে দোকান থেকে তুলে নিয়ে বিকাশ এজেন্টকে ছুরিকাঘাত

চট্টগ্রামের হাটহাজারীর মদুনাঘাট এলাকায় দোকানে ঢুকে বিকাশের এক এজেন্টকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে পার্শ্ববর্তী রাউজান উপজেলার পাহাড়তলী ইউনিয়নের পিংক সিটি এলাকা থেকে আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
আহত ব্যক্তির নাম সাইফুল ইসলাম (২৮)। তাঁর বাড়ি হাটহাজারীর দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নের ব্রাহ্মণহাট এলাকায়। বিকাশ এজেন্ট সাইফুলের দুটি দোকান রয়েছে। এর একটি হাটহাজারীর ব্রাহ্মণহাটে এবং অন্যটি মদুনাঘাট এলাকায়।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যায় পাঁচ থেকে ছয়জন ব্যক্তি মদুনাঘাট এলাকায় সাইফুলের দোকানটিতে ঢোকেন। এরপর তাঁকে টেনেহিঁচড়ে একটি অটোরিকশায় তুলে নিয়ে যান। তাঁর কাছ থেকে মুঠোফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার পর তাঁকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে রাউজানের পিংক সিটি এলাকায় অটোরিকশা থেকে ফেলে দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।
আহত সাইফুলের চাচাতো ভাই মুহাম্মদ হান্নান প্রথম আলোকে বলেন, মুঠোফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার পর সাইফুলের শরীরের একাধিক স্থানে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তবে সাইফুল আহত থাকায় ছিনিয়ে নেওয়া টাকার পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
জানতে চাইলে মদুনাঘাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস প্রথম আলোকে বলেন, মদুনঘাট থেকে অপহরণ করা হলেও আহত অবস্থায় ওই ব্যবসায়ী রাউজান থেকে উদ্ধার হয়েছেন। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে।