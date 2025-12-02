মাহমুদুল হাসান ও মো. শফিক
জেলা

নরসিংদীতে অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের আরোহী ২ বন্ধু নিহত

প্রতিনিধিনরসিংদী

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে আটটার দিকে শিবপুর-মনোহরদী আঞ্চলিক সড়কের পচারবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে চালকসহ অটোরিকশার তিন আরোহী আহত হন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন শিবপুর উপজেলার বাঘাব ইউনিয়নের জয়মঙ্গল গ্রামের মোক্তার হোসেনের ছেলে মাহমুদুল হাসান (২২) ও গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার সনমানিয়া গ্রামের আবদুল জলিলের ছেলে মো. শফিক (২১)।

পুলিশ ও দুই বন্ধুর স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, মনোহরদীতে ব্যবসার কাজ শেষে মোটরসাইকেলে শিবপুর ফিরছিলেন শফিক ও মাহমুদুল। রাত আটটার দিকে পচারবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশার সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল ও অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান মাহমুদুল। আহত শফিককে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তিনিও মারা যান।

শিবপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসাইন বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

