বাংলাদেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে জোটকেন্দ্রিক আলোচনা চলতে থাকবে: সারজিস আলম

জোট গঠনের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম বলেছেন, ‘আমরা আমাদের জায়গা থেকে কোনো সম্ভাবনাকে এখন উড়িয়ে দেব না। বাংলাদেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে এই অ্যালায়েন্স (জোট) কেন্দ্রিক আলোচনা চলতে থাকবে। যারা সমমনা, মধ্যম পন্থার রাজনৈতিক দল আছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা এখনো চলছে।’
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পঞ্চগড় জেলা শহরের শেরেবাংলা পার্ক এলাকায় জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সারজিস আলম এ কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘সবশেষে যারা সংস্কারের পক্ষে থাকবে, জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে থাকবে, বাংলাদেশের জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যারা বাংলাদেশের যে মুসলিম সেন্টিমেন্ট, সেটাকেও ধারণ করবে এবং সামগ্রিকভাবে আগামীর বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে রাজনীতি, এটি যারা ধারণ করতে পারবে, তাদের সঙ্গে আমাদের অ্যালায়েন্স (জোট) হওয়ার যে আলোচনা, এই পথ এখনো খোলা আছে। মাঝখানে আমাদের জোট ঘোষণার একটি সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা মনে করছি, আমাদের এই জোটের যে রূপরেখা এবং বিস্তৃতি, এটা আরও বড় হওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করছি, খুব শিগগির আরও বড় আকারে আমাদের এই যে জোট, সেটি প্রকাশিত হবে।’
এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আশা করছি, আগামী দুই দিনের মধ্যে এনসিপি বাংলাদেশের বিভিন্ন আসনে যাঁদের মনোনয়ন দিচ্ছে, তাঁদের প্রথম ধাপের তালিকা প্রকাশিত হবে। আমরা বিশ্বাস করি, পর্যায়ক্রমে এই ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশের ৩০০ আসনেই এনসিপির সৎ, যোগ্য, যাঁরা বাংলাদেশের পরিবর্তন চান, স্বচ্ছ ধারার রাজনীতি করতে চান এবং জন–আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সংসদে গিয়ে মানুষের জন্য কথা বলতে চান, কাজ করতে চান, আমরা তাঁদের মনোনয়ন দিতে পারব।’