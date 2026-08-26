ঝিনাইদহে ঘাস কাটার মেশিনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গবাদিপশুর জন্য ঘাস কাটার মেশিনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ওই দুজন হলেন অমরেন্দ্র নাথ ভৌমিক (৭০) ও তাঁর স্ত্রী মিনা ভৌমিক (৬০)।
স্থানীয় বাসিন্দা মুকুল হোসেন বলেন, আজ সকালে অমরেন্দ্র নাথ নিজের গোয়ালে গবাদিপশুর জন্য মেশিনে ঘাস কাটছিলেন। এ সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাঁকে বাঁচাতে স্ত্রী মিনা এগিয়ে এলে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে প্রতিবেশীরা তাঁদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আসাদুজ্জামান জোহা বলেন, মৃত অবস্থায় ওই দম্পতিকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।