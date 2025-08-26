গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেন।
শিক্ষার্থীরা বলেন, রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠন, গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ, লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি পরিহার করে ক্যাম্পাসে স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন জরুরি। শিক্ষার্থীদের দাবি, ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে শিক্ষার্থীদের অধিকার নিশ্চিত হবে। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার আহ্বান জানান। এ সময় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে লিখিত স্মারকলিপি দেন।
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোহাম্মাদ আলী ত্বোহা বলেন, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবি হলো ছাত্র সংসদ নির্বাচন। ক্যাম্পাসে কালো টাকা ও পেশিশক্তির রাজনীতি পরিহার করে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে ছাত্র সংসদ অপরিহার্য। কৃষি বিভাগের শিক্ষার্থী জসিম উদ্দিন বলেন, ছাত্র সংসদ থাকলে প্রশাসনের কাছে শিক্ষার্থীদের কথা বলার একটি আনুষ্ঠানিক মঞ্চ তৈরি হবে। নির্বাচন না থাকায় ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনগুলোর একক আধিপত্য বাড়ছে এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছেন।
লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী সুবর্না জয় বলেন, ‘ছাত্র সংসদ না থাকায় আমাদের সমস্যা শোনার মতো প্রতিনিধি নেই। ক্লাসরুম সংকট, হলের আসন, ল্যাব সুবিধা ও টিউশন ফি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার মঞ্চ নেই। আমরা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছি।’ পরিবেশবিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী আকিক তানজিল জিহান বলেন, ছাত্র সংসদ শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্ম। এটি নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ, সৃজনশীলতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা সময়ের দাবি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আরিফুজ্জমান রাজীব বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কোনো বিধান রাখা হয়নি। আজ শিক্ষার্থীরা ছাত্র সংসদ চালু করার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। বিষয়টি আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) জানাব। বিশ্ববিদ্যালয় আইনে নির্বাচন ব্যবস্থা সংযোজন করা হলে আমরা ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু করব।’