সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি ও প্রতিবাদ সমাবেশ। আজ রোববার দুপুরে ভাঙ্গা বিশ্বরোড মোড়ে
জেলা

ফরিদপুরে সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে এক্সপ্রেসওয়েতে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুরে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করতে গিয়ে ভাঙ্গা উপজেলাকে বিভক্ত করার প্রতিবাদে ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে অবস্থান কর্মসূচি ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা।

আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ভাঙ্গা বিশ্বরোড মোড়ে এক্সপ্রেসওয়েতে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ভাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি। এর আগে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিশ্বরোড মোড়ে জড়ো হন।

গত বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের গেজেটে ফরিদপুরের দুটি সংসদীয় আসনের সীমানা পরিবর্তন করা হয়। এর মধ্যে ফরিদপুর–৪ আসনের (ভাঙ্গা–সদরপুর–চরভদ্রাসন) ভাঙ্গা থেকে আলগী ও হামিরদী ইউনিয়ন বাদ দিয়ে ফরিদপুর–২ আসনের (নগরকান্দা–সালথা) সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এ সিদ্ধান্তের পরপরই ভাঙ্গা উপজেলা বিএনপি ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। গত শুক্রবার এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধে ঢাকা–বরিশাল ও ঢাকা–খুলনা মহাসড়ক দীর্ঘ সময় অবরোধ করা হয়।

আজকের অবস্থান কর্মসূচিতে নেতা–কর্মীরা ‘ভাঙ্গা উপজেলার অঙ্গহানি, চলবে না, চলবে না’, ‘অ্যাকশন অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ ইত্যাদি স্লোগান দেন। মহাসড়কের পাশে কর্মসূচি করায় আজ যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটেনি। এতে অন্যদের মধ্যে উপজেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার ইকবাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো. আইয়ুব মোল্লা, ভাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বিএনপির নেতা খন্দকার ইকবাল হোসেন বলেন, ‘কোনো অবস্থাতেই ভাঙ্গার অঙ্গহানি করা চলবে না। আমরা অখণ্ড ভাঙ্গা চাই।’ তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তাঁদের দাবি না মানলে পুরো দক্ষিণবঙ্গ অচল করে দেওয়া হবে। তাঁরা তাঁদের নেতা জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি আইনিপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবেন বলে জানান।

