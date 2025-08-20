নবজাতক
নবজাতক
জেলা

লোহাগাড়ায় চিকিৎসকের চেম্বারে অপেক্ষায় থেকে মায়ের কোলেই নবজাতকের মৃত্যু

প্রতিনিধিলোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় চিকিৎসকের চেম্বারে অপেক্ষায় থেকে মায়ের কোলেই এক নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার লোহাগাড়া মা–মনি হাসপাতাল লিমিটেড নামের এক বেসরকারি হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। শিশুটির পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসকের সহকারীর দায়িত্বে অবহেলায় শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। তবে চিকিৎসকের ভাষ্য, জরুরি বিভাগে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলেও তাঁরা শোনেননি।

মারা যাওয়া নবজাতকটি উপজেলার উত্তর কলাউজান এলাকার বাসিন্দা মো. সাকিবের ছেলে, বয়স ছিল তিন দিন।

মো. সাকিব প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি ও আমার স্ত্রী সকালে বাচ্চা নিয়ে হাসপাতালের শিশু চিকিৎসক মো. হেলাল উদ্দিনের কাছে আসি। চিকিৎসক দেখানোর জন্য আমরা ১৭ নম্বর সিরিয়াল নিই। বাচ্চার অবস্থা তখন আশঙ্কাজনক ছিল। চিকিৎসকের সঙ্গে দ্রুত দেখা করার জন্য আমরা সিরিয়াল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা সহকারীদের অনুরোধ করি। অনেক অনুরোধ করার পরও সহকারীর অবহেলায় আমরা বাচ্চাকে নিয়ে চিকিৎসকের কক্ষে ঢুকতে পারিনি। ৪৫ মিনিট পর মায়ের কোলে সে মারা যায়।’

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে চিকিৎসক মো. হেলাল উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘সম্ভবত ডেলিভারির (প্রসব) সময় মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে বাচ্চাটির খিঁচুনির সমস্যা ছিল। বাচ্চাটির সিরিয়াস অবস্থা সম্পর্কে দায়িত্বরত সহকারী আমাকে জানাননি। প্রাথমিকভাবে এ ঘটনায় দায়ী একজনকে দায়িত্বে অবহেলার কারণে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।’

চিকিৎসক আরও বলেন, বাচ্চার অবস্থা দেখে সহকারীরা অভিভাবককে জরুরি বিভাগের চিকিৎসককে দেখানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁরা সেটি শোনেননি।

লোহাগাড়া থানার ওসি আরিফুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় কেউ অভিযোগ দেননি। অভিযোগ পেলে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

আরও পড়ুন