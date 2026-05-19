ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২৬ এবং পাসিং আউট প্যারেড ও পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ মঙ্গলবার সকালে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচলে
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২৬ এবং পাসিং আউট প্যারেড ও পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ মঙ্গলবার সকালে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচলে
জেলা

ফায়ার সার্ভিসের উন্নয়নে সরকার কাজ করছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ফায়ার ফাইটাররা দেশের মানুষের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক। দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোতে ফায়ার সার্ভিসের ভূমিকা দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফায়ার সার্ভিস সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও বাহিনীর সক্ষমতা উন্নয়নে সরকার কাজ করছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচলে মাল্টিপারপাস ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং গ্রাউন্ডে আয়োজিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২৬ এবং পাসিং আউট প্যারেড (নবীন সদস্যদের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর আনুষ্ঠানিক কর্মজীবনে প্রবেশের কুচকাওয়াজ) ও পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘অগ্নিযোদ্ধাদের একটাই পণ, নিরাপদ রাখব সম্পদ ও জীবন’।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী, নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া, রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ জেলা সহকারী পুলিশ সুপার মেহেদী ইসলাম।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভূমিকম্পের ঝুঁকির বাস্তবতায় ফায়ার সার্ভিসের সার্বিক উন্নয়ন ও অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় আরও জোরদার করা প্রয়োজন। সব দুর্যোগে বিপদে পড়া মানুষের পাশে প্রথম ছুটে যাওয়া স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। সারা দেশে ৫৩৮টি ফায়ার স্টেশন যথেষ্ট নয়। তাই অগ্নিনির্বাপণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা মোকাবিলায় ফায়ার সার্ভিসকে আধুনিক, যুগোপযোগী করতে লোকবল ও স্টেশন বাড়ানো হবে।

দুর্যোগ ও সংকটময় পরিস্থিতিতে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সবার আগে মানুষের পাশে দাঁড়ান উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এ জন্য তাঁদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ, জনবল বৃদ্ধি ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে। অগ্নিদুর্ঘটনাসহ যেকোনো দুর্যোগে পেশাদারি মনোভাব, সাহস, ত্যাগ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস জাতির আস্থা অর্জন করেছে। ইতিমধ্যে ফায়ার সার্ভিসের ৫২ জন অগ্নিদুর্ঘটনা মোকাবিলা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আড়াই শতাধিক নতুন সদস্য ফায়ার সার্ভিসে যুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে বনিয়াদি প্রশিক্ষণে কৃতিত্ব অর্জনকারী ৯ জনকে পদক দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সাহসিকতা ও রাষ্ট্রীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আরও ২০ সদস্যকে পদক দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষে ২০ থেকে ২২ মে তিন দিনব্যাপী সারা দেশে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আরও পড়ুন