তিন দিন পর জালে আটকে থাকা জাহাজশ্রমিকের লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী থেকে জাহাজের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কর্ণফুলী উপজেলার ডাঙারচর ৯ নম্বর ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। লাশটি ওই এলাকায় জেলেদের জালে আটকে ছিল।
নিহত জাহাজশ্রমিকের নাম রিয়াদুল হক (২২)। তিনি উপজেলার চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ইছানগর গ্রামের মো. হেলালের ছেলে। গত রোববার বিকেল চারটার দিকে কর্ণফুলীর ইছানগর–সংলগ্ন রি-রিসোর্স ঘাটে একটি জাহাজ থেকে মাছ নামাতে গিয়ে নদীতে পড়ে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন।
নৌ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রোববার জাহাজ থেকে রিয়াদুল নদীতে পড়ে যান। খবর পেয়ে নৌ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা উদ্ধারের চেষ্টা করলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। গতকাল রাতে জেলেদের জালে লাশ আটকে থাকার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নৌ পুলিশ। পরে পরিচয় শনাক্ত করে পরিবারের কাছে রিয়াদুলের লাশ হস্তান্তর করা হয়।
জানতে চাইলে চরপারঘাটা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মাহমুদুল হক বলেন, ‘নিখোঁজ রিয়াদুলের লাশ জেলের জালে আটকে থাকার খবর পেয়ে সদরঘাট নৌ থানার পুলিশসহ আমরা গিয়ে উদ্ধার করেছি।’
সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, নিখোঁজ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।