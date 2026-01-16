বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান
দুই দশক পর ২৬ জানুয়ারি বরিশালে আসছেন তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক বরিশাল

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামী ২৬ জানুয়ারি বরিশালে আসছেন। ওই দিন দুপুরে নগরের বেলস পার্কে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক (বরিশাল বিভাগ) আকন কুদ্দুসুর রহমান আজ শুক্রবার দুপুরে প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত বুধবার রাতে ঢাকার গুলশানে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলের চেয়ারম্যানের বরিশাল সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

দলীয় সূত্র জানায়, ২৬ জানুয়ারি বেলা ২টায় নগরের বান্দ রোডের ঐতিহ্যবাহী বেলস পার্কে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন।

এই জনসভাকে সফল করতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিএনপির নেতা–কর্মীরা। আগামী রোববার নগরের বরিশাল ক্লাব মিলনায়তনে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেছে বরিশাল বিভাগীয় বিএনপি। তারেক রহমান সর্বশেষ ২০০৬ সালে বরিশাল সফর করেন। সে সময় তিনি দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন। এবার তিনি দলের চেয়ারম্যান হিসেবে বরিশাল আসছেন। এই সফরকে ঘিরে বরিশাল অঞ্চলের বিএনপির রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে করছেন নেতারা।

বরিশাল মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়াউদ্দিন সিকদার বলেন, আগামী ২৬ জানুয়ারির জনসভাকে জনসমুদ্রে রূপান্তর করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

