বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
জেলা

ফরিদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কিশোরের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জুবায়ের শেখ (১৪) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার রাত সোয়া আটটার দিকে ভাঙ্গার চুমুরদী ইউনিয়নের পূর্ব সদরদী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুবায়ের শেখ একই গ্রামের মাজেদ শেখের ছেলে।

পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে চুমুরদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, কিশোরের বাড়ির বিদ্যুতের বোর্ডটি আগেই বিদ্যুতায়িত হয়ে ছিল। আলো জ্বালানোর জন্য সুইচ দিতে গেলে শর্টসার্কিট হয়ে ওই কিশোর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত জুবায়েরকে উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সোয়া আটটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তানসিভ জুবায়ের বলেন, কিশোরকে মুমূর্ষু অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়েছিল। তবে তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন বলেন, পরিবার কোনো অভিযোগ না করায় মৃতদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

