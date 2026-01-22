ফেনীতে–৩ আসনের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু। আজ দুপুরে জেলার দাগনভূঞা উপজেলায়
ফেনীতে–৩ আসনের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু। আজ দুপুরে জেলার দাগনভূঞা উপজেলায়
জেলা

বেহেশত শুধু আল্লাহর হাতে, কারও হাতে নয়: আবদুল আউয়াল মিন্টু

প্রতিনিধিফেনী

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, ‘আমাদের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মা-বোনদের তাদের প্রতীকে ভোট দিলে বলছে। তাঁরা বলছেন, ‘‘তাদের প্রতীকে ভোট দিলে বেহেশতে যাওয়া যাবে।’’ আমি বলতে চাই, বেহেশত শুধু আল্লাহর হাতে, আর কারও হাতে নয়। বেহেশতের টিকিট কোনো রাজনৈতিক দল নয়, আল্লাহ দেন।’

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার ইয়াকুবপুর ইউনিয়নের এতিমখানা বাজার এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-৩ (সোনাগাজী ও দাগনভূঞা) আসনে বিএনপি মনোনীত  প্রার্থী।

আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, ‘দাগনভূঞা ও সোনাগাজীতে নারী ভোটারের সংখ্যা বেশি। আপনারা মুরব্বিরা বাড়িতে গিয়ে মা, খালা, চাচি, বোনসহ নারীদের ধানের শীষে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করবেন। আমি নির্বাচিত হলে এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার উন্নয়নে কাজ করব।’

ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্য কারও কাছে না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, ‘কিছু লোক বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য ও বিকাশ নম্বর সংগ্রহ করছে। এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। জনগণকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্য কারও কাছে দেওয়া যাবে না। ভোটাধিকার রক্ষা করা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব।’

প্রচার শুরুর প্রথম দিন সকালে আবদুল আউয়াল মিন্টু নিজ গ্রাম আলাইয়াপুরে মা-বাবার কবর জিয়ারত করেন। এরপর তিনি উপজেলার ইয়াকুবপুর ইউনিয়নের মুন্সি বাড়ির দরজা, তালতলা, এতিমখানা বাজার, দুধমুখা বাজার, দেওয়ান শাহ মাজার জিয়ারত, মিদ্দার হাট, বরইয়া বাজারে গণসংযোগ করেন। এরপর তিনি করমূল্যাপুর হয়ে দাগনভূঞায় পৌঁছান।  দুপুরে তিনি উপজেলার সদর ইউনিয়নের স্থানীয় একটি জানাজায় অংশ নেন। বিকেলে তিনি মিন্টু ফাজিলের ঘাট বাজার, তালতলী বাজার, পুলারহাট বাজার, বাগড়ুরি বাজার, নতুন বাজার ও মকবুলের ট্যাক এলাকায় গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগে দাগনভূঞা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলসহ সব অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে প্রচারের প্রথম দিন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন ফেনী-৩ আসনের জামায়াত মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মো. ফখরুদ্দীন। তিনি সকালে দাগনভূঞা উপজেলার জায়লস্কর ইউনিয়নের সিলোনিয়া এলাকায় ও বিকেলে সিন্দুরপুর ইউনিয়নের দরবেশহাট বাজার এলাকায় গণসংযোগ করেন।

আরও পড়ুন