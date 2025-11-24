গণপিটুনি
গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

প্রতিনিধিআনোয়ারা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার পরৈকোড়া ইউনিয়নের পাঠনীকোটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম ফজল করিম (৩৫)। তিনি বাঁশখালী উপজেলার জলদি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ফাতেমা বাপের বাড়ির মফজল আহমদে ছেলে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, আজ ভোরে পরৈকোড়া ইউনিয়নের পাঠনীকোটা এলাকায় একটি বাড়িতে গরুচোর হানা দেয়। ওই সময় চোরদের উপস্থিতি টের পেলে স্থানীয় লোকজন ধাওয়া করে এবং একজনকে পেয়ে গণপিটুনি দেন। ঘটনাস্থলেই ফজল করিম নামের ওই ব্যক্তি মারা যান।

ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতালে পাঠায় এবং রাতে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করে।

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, ‘এভাবে আইন হাতে তুলে পিটিয়ে মানুষ মারা অন্যায়। আমরা এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছি।’

